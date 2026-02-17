Миниатюрный ЗАЗ-968 продали за более 18 тысяч гривен: ностальгия имеет цену

Маленький, но по-настоящему народный “Запорожец” стал одним из символов автомобильной эпохи СССР. И сегодня этот статус работает уже в коллекционном формате. На аукционе для коллекционеров Violity за лот соревновались 120 раз. Финальная цена – 18 062 гривны.

Детализация, которая затрагивает память

Модель в масштабе 1:43 точно воспроизводит характерные черты оригинала: узнаваемый силуэт, компактные пропорции и атмосферу своего времени. Корпус изготовлен из металла, отдельные элементы - из пластика. Сочетание прочности и детализации делает ее привлекательной для коллекционеров.

В таких моделях важна не только точность, но и эмоция. Для многих это машина детства, первый автомобиль в семье или просто символ "простой" автожизни.

Почему цена выросла

120 ставок за один лот - это показатель живого интереса. 18 062 гривны за модель 1:43 - сумма, которая свидетельствует: ретро-автомодели переходят в категорию полноценных коллекционных активов.

Запорожский автомобильный завод выпускал ЗАЗ-968 в 1970–1980-х годах, и сегодня оригинальные автомобили в хорошем состоянии тоже становятся объектами коллекционирования. Миниатюры же позволяют сохранить частичку истории без гаража.

Ностальгия как инвестиция

Коллекционный рынок ретро-моделей в последние годы демонстрирует стабильный рост. Особенно ценятся:

ограниченные тиражи,

качественная детализация,

оригинальная упаковка,

состояние "как новое".

ЗАЗ-968 давно вышел за пределы статуса "дешевой советской машины". Сегодня это культурный артефакт эпохи.

И если даже модель в масштабе 1:43 продается за более 18 тысяч гривен - это означает, что интерес к автомобильной истории только усиливается.