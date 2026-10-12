Минивэн, кроссовер и пикап в одном кузове: FIAT удивил семейным трансформером Multiplay

Как сообщает FIAT, необычную новинку показали в рамках Парижского автосалона 2026 года. Проект создан как своеобразная лаборатория идей для будущих моделей марки, поэтому он не является предвестником какой-либо конкретной серийной машины. Главная фишка концепта скрывается в задней стойке кузова, получившей название Metamorfosi. Это специальный подвижный модуль, скользящий по направляющим и позволяющий изменять конфигурацию салона.

В стандартном семейном варианте авто предлагает посадочную формулу 6+1. Но если вам нужно перевезти габаритный груз, задний отсек сдвигается, оставляя четыре места в салоне и открытую грузовую платформу, как у настоящего пикапа. Даже задний спойлер здесь выполняет двойную функцию. Он умеет вращаться и превращаться в интегрированный крепеж для двух велосипедов, лишая водителя необходимости покупать дополнительные внешние багажники.

Салон-трансформер и забота о животных

Инженеры FIAT полностью переосмыслили внутреннее пространство, добавив модульный блок Petsenger Seat. Его можно использовать как крепеж для детского кресла, столик, отсек для вещей или же специальное место для домашнего любимца. Решения для животных интегрированы максимально практично.

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К примеру, наружную часть подушки сиденья можно отстегнуть и использовать как поводок, а в дверной карте спрятана складная миска для воды. Третий ряд сидений, который во многих современных авто чисто номинальный, здесь способен комфортно разместить двоих детей или даже одного взрослого. А переднее пассажирское кресло на стоянке разворачивается против хода движения, превращаясь в шезлонг Sunseat с панорамным видом.

Арбузное настроение и видение будущего

Дизайн цветов и материалов вдохновлен итальянским летом, а точнее – арбузом. Ярко-зеленый кузов символизирует кожуру, в то время как красные и розовые оттенки салона напоминают внутреннюю часть ягоды. Большинство мягких деталей интерьера изготовлены из мономатериального текстиля по технологии 3D-связки без швов, а зоны для детей и животных получили водонепроницаемое покрытие.

Цифровые дисплеи скрыты в передней панели и становятся невидимыми, когда двигатель выключен. В ходе презентации генеральный директор FIAT Арно Беллони подчеркнул, что бренд стремится делать автомобили максимально полезными в повседневной жизни.