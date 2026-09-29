Минивэн с характером спорткара: ABT прокачала новый VW Multivan и кемпер California

Как сообщает Carscoops, немецкие мастера по ABT решили добавить немного стиля GTI практичным семейным авто. Обновленные Multivan T7 и California получили так называемый пакет усовершенствования, который фокусируется на аэродинамике и управляемости.

Самое интересное, что эти доработки официально поддерживаются Volkswagen – пакет можно будет заказать прямо в онлайн-конфигураторе производителя при покупке или оформлении лизинга. То есть весь тюнинг доступен уже на заводском уровне.

Аэродинамика и заниженная подвеска

Впереди бус получил выразительный сплиттер и специальные накладки на боковые воздухозаборники, что делает его более агрессивным. Сбоку бросаются глянцевые черные пороги и огромные 20-дюймовые легкосплавные диски ABT Halo с алмазной шлифовкой. Сзади добавили накладку на бампер с встроенным диффузором. А вот спойлер на крыше трогать не стали – заводской и так достаточно массивный для такого формата авто.

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Чтобы минивэн не только выглядел, но и рулился как спорткар, ABT предлагает заниженные на 30 мм пружины. Для ровного асфальта это однозначный плюс к управляемости и стойкости в поворотах.

Что под капотом?

Тюнеры уже анонсировали пакет ABT Power, который должен раскрыть весь потенциал двигателя. Ожидается, что основной упор сделают на 2,0-литровом бензиновом турбомоторе EA888, который массово ставится на авто VAG-группы. Напомним, что Multivan T7 также доступен с вытягивающимся турбодизелем и в виде плагин-гибрида, который в заводском исполнении выдает солидные 242 лошадиные силы. Цены на тюнинг пока не объявлены, но продажи в Германии стартуют в ближайшее время.