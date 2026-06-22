Обновленный украинский бронеавтомобиль "Гюрза-2" уйдет в армию

Машина была модернизирована с учетом боевого опыта и пожеланий военных, использующих технику на передовой.

Об этом кратко, но конкретно сообщило на своём сайте Минобороны Украины.

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Что изменилось и улучшилось

Среди ключевых изменений – усиленная независимая подвеска, модернизированные шины и увеличенный до 380 мм клиренс. Благодаря этому бронеавтомобиль получил лучшую проходимость на сложных участках местности.

Грузоподъемность машины составляет до 2,5 тонн, а запас хода достигает 1200 км.

Особое внимание разработчики уделили защите экипажа и десанта. "Гюрза-2" оснащена круговой противоосколочной броней и соответствует требованиям стандарта STANAG 4569 в отношении баллистической и противоминной защиты. Машина также обеспечивает защиту от осколков 155-мм осколочно-фугасного снаряда при взрыве на расстоянии до 80 метров.

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Что ещё помогает военным

Для повышения живучести бронеавтомобиль оснащен системой пожаротушения, комплексом ночного видения и системой кругового обзора.

Кроме того, на машину может устанавливаться программное обеспечение с искусственным интеллектом для мониторинга окружающей обстановки и выявления потенциальных угроз.

Силовой потенциал

В моторном отсеке установлен 6,7-литровый турбодизельный двигатель Cummins ISDe мощностью 385 к.с. Это примерно одна лошадиная сила на каждые 42 килограмма относительно полной массы «Гюрзы-2» в 16 200 кг.

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Дизельный двигатель работает в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач Allison 3000.

…и плюс положительный результат

Таким образом, обновленная "Гюрза-2" для транспортировки личного состава, патрулирования и выполнения специальных задач в зоне боевых действий открывает военным новые возможности.

В Минобороны отмечают, что модернизация машины стала результатом адаптации украинской бронетехники к условиям современной войны и практического опыта её применения на фронте.