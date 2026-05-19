Минобороны впервые централизованно купит 5000 пикапов для фронта через Prozorro: что с ценой

Речь идет о первом столь масштабном государственном тендере Минобороны на поставку пикапов для армии. До этого значительную часть такого транспорта фронту обеспечивали волонтеры, благотворительные фонды и местные общины.

Правда, в декабре 2023 года была попытка оборонного ведомства закупить одним бюджетным траншем 1016 автомобилей типа Pick-Up, но тогда редакция Авто24 первой забила тревогу о приобретении пикапов по завышенным ценам.

Чиновники Минобороны планировали приобрести техникеу в течение короткого срока одной партией и у одного поставщика. Наши эксперты подвергли это сомнению. Тогда тендер отменили, перенесли, разбили на части и выставили реальные закупочные цены.

Для чего военным нужны пикапы

В Минобороны отмечают, что пикапы были и остаются одним из важнейших типов транспорта на передовой.

"Впервые обеспечиваем военных такой масштабной партией автомобилей через открытую тендерную процедуру в Prozorro. Пикапы – один из самых востребованных типов транспорта на фронте, который долгое время был без внимания государства. Они нужны для логистики, эвакуации, мобильности подразделений и работы экипажей дронов, – уточнил министр обороны Михаил Федоров.

Тендеры будут проводить в несколько этапов через электронную систему Prozorro. В Минобороны считают, что такой формат позволит расширить круг поставщиков, усилить конкуренцию и снизить риски срыва поставок.

Директор Агентства оборонных закупок Арсен Жумадилов отметил, что закупка будет реализовываться по механизму рамочных соглашений, а сам процесс предусматривает дополнительный анализ рынка для привлечения большего количества компаний.

Сколько будут стоить автомобили

Ожидаемая стоимость одного пикапа будет зависеть от комплектации и составит от 1,3 млн грн до почти 1,8 млн грн. Это практически реально по ценам сегодняшнего дня.

Мониторинг редакции Авто24 подтвердил ценовое соответствие и даже предполагает, что приобретение такого количества машин типа Pick-Up обойдется даже дешевле, поскольку поставщики при условии заявок крупных партий делают существенные скидки и здесь именно такой случай.

В такую цену практическую вписывается как рейтинговый Mitsubishi L200, так и более дешевый, но также надежный Peugeot Landtrek "Лютый", о котором редакция Авто24 писала в марте, не говоря уже о "китайцах".

Сроки также установлены реальные. Поставки всей партии планируют завершить до декабря 2026 года. В то же время первые автомобили должны поступить в подразделения еще до начала холодного сезона.