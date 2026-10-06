Минус базовый гибрид и новые прайсы: чем удивит обновленная Toyota Corolla Cross 2027 года

Как сообщает Carscoops, компания Toyota решила не применять радикальных изменений в своем компактном кроссовере, сосредоточившись на оптимизации модельного ряда. Главной новостью для поклонников марки стало исчезновение версии Hybrid S, ранее открывавшей линейку электрифицированных авто.

Что изменилось под капотом и в салоне

Силовые агрегаты перешли с предыдущего года без вмешательств инженеров. Бензиновые модификации Corolla Cross продолжают оснащаться 2,0-литровым двигателем на 169 лошадиных сил, работающим в паре с вариатором. Гибридная установка традиционно остается более мощной и выдает 196 "лошадок", имея в базе электронный привод.

Заявленный расход топлива для таких версий составляет около 5,6 литра на сотню километров в смешанном цикле, что делает кроссовер очень выгодным для ежедневных поездок по городу.

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Оснащение салона также не подверглось революциям. Базовые версии получают 8-дюймовую мультимедийку, тогда как для более дорогих комплектаций предусмотрены экран на 10,5 дюйма и 12,3-дюймовая цифровая приборная панель. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto являются стандартом для всех без исключения авто.

Фирменный комплекс безопасности Toyota Safety Sense 3.0 остается в базе. Он включает адаптивный круиз-контроль, удержание в полосе, автоматический дальний свет и систему экстренного торможения, умеющую распознавать пешеходов.

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