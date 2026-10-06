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Минус базовый гибрид и новые прайсы: чем удивит обновленная Toyota Corolla Cross 2027 года

Японский бренд официально представил кроссовер Corolla Cross 2027 модельного года, потерявший самую доступную гибридную версию и получивший стартовый ценник от 25 535 долларов. Хотя технически автомобиль остался практически без изменений, покупателям электрифицированных модификаций теперь придется платить больше из-за отмены базовой комплектации.
Обновленная Toyota Corolla Cross 2027 появилась в США: цены, характеристики и изменения в комплектациях

ФОТО: Toyota |

Toyota Corolla Cross

Данила Северенчук
logo6 октября, 13:20
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Как сообщает Carscoops, компания Toyota решила не применять радикальных изменений в своем компактном кроссовере, сосредоточившись на оптимизации модельного ряда. Главной новостью для поклонников марки стало исчезновение версии Hybrid S, ранее открывавшей линейку электрифицированных авто.

Что изменилось под капотом и в салоне

Силовые агрегаты перешли с предыдущего года без вмешательств инженеров. Бензиновые модификации Corolla Cross продолжают оснащаться 2,0-литровым двигателем на 169 лошадиных сил, работающим в паре с вариатором. Гибридная установка традиционно остается более мощной и выдает 196 "лошадок", имея в базе электронный привод.

Заявленный расход топлива для таких версий составляет около 5,6 литра на сотню километров в смешанном цикле, что делает кроссовер очень выгодным для ежедневных поездок по городу.

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Оснащение салона также не подверглось революциям. Базовые версии получают 8-дюймовую мультимедийку, тогда как для более дорогих комплектаций предусмотрены экран на 10,5 дюйма и 12,3-дюймовая цифровая приборная панель. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto являются стандартом для всех без исключения авто.

Фирменный комплекс безопасности Toyota Safety Sense 3.0 остается в базе. Он включает адаптивный круиз-контроль, удержание в полосе, автоматический дальний свет и систему экстренного торможения, умеющую распознавать пешеходов.

Цены

  • Что касается прайсов, то бензиновая версия стартует с отметки 25535 долларов за переднеприводную комплектацию L. А вот тем, кто хочет гибрид, теперь придется выбирать между версиями SE и XSE, где самая дешевая обойдется минимум в 31415 долларов.
  • Ожидается, что первые машины 2027-го модельного года появятся у дилеров уже этой осенью. Эксперты отмечают, что, несмотря на легкое подорожание, этот кроссовер остается прекрасной альтернативой старшей модели RAV4 для нового поколения водителей, предлагая продуманное пространство и экономичность.
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