Минус две Toyota: суд окончательно отобрал машины у семьи начальника районного ТЦК

Следствие показало, что родственники чиновника не имели легальных доходов для покупки таких дорогих машин, которыми фактически распоряжался сам военный комиссар.

Как сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура, 5 ноября судьи оставили по-прежнему апрельское решение о признании активов С. Корака необоснованными. Теперь вердикт вступил в законную силу, и машины официально переходят в собственность государства.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Читайте также Верховный Суд подтвердил: Range Rover за 3,3 миллиона должностное лицо Минюста приобрело за нетрудовые доходы

Какие модели сменят владельца

Речь идет о двух популярных японских моделях. Первая – это гибридный кроссовер Toyota C-HR 2022 года выпуска, который оценили в 1381630 гривен. Второй автомобиль немного проще: обычный Toyota C-HR 2021 года с ценником 564 789 гривен.

Схема оказалась классической для российских реалий. Транспортные средства предусмотрительно оформили на близких родственников бывшего чиновника.

Читайте также Mercedes – на папу, Nissan – на сестру: у экс-чиновника Львовского ТЦК конфискуют элитные авто

Тем не менее, детективы Государственного бюро расследований быстро выяснили интересный нюанс. Ни у самого фигуранта, ни у его родни не было достаточных официальных заработков, чтобы позволить себе такой автопарк.

" Несмотря на то, что автомобили приобрели близкие родственники чиновника, он прямо или косвенно мог совершать действия, тождественные по содержанию осуществлению права распоряжения, – уточнили прокуроры САП.

Похожие схемы больше не работают

Напомним, ранее мы писали об аналогичном финале для столичного эксборца с наркотиками. У него через суд забирают мощный американский внедорожник Dodge Durango 2018 выпуска, который юридически принадлежал матери бывшего полицейского.

Читайте также Жена военного из-за кровати стала владелицей Toyota Land Cruiser, но ездит мужчина

Как уже сообщалось на нашем сайте, практика переписывания дорогих машин на родственников становится все рискованнее. Правоохранители научились эффективно доказывать, что реальным владельцем элитного транспорта является именно должностное лицо, а не его теща или мать без соответствующего легального состояния.