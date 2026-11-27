Как сообщает Государственное бюро расследований, соответствующее решение относительно бывшего заместителя начальника Киевского районного ТЦК и СП города Одессы было принято 23 ноября. Фемида полностью поддержала позицию прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Главной жемчужиной в коллекции должностного лица стал практичный и надежный. кроссовер Honda HR-V, который он умудрился приобрести в разгар 2022 года. Между прочим в материалах дела фигурирует еще и элитная квартира в одном из одесских жилых комплексов, но именно свежая иномарка привлекает больше внимания.

Подробный анализ финансов бывшего военного комиссара и его семьи показал классическую картину. Официальных и законных доходов семье даже близко не хватало, чтобы позволить себе столь масштабные покупки на общую сумму около 2,9 миллиона гривен.

Похожие схемы больше не работают

Напомним, ранее мы писали об аналогичном финале для семьи другого экскеровщика районного ТЦК из Одесщины. Тогда Апелляционная палата ВАКС окончательно отобрала у близких чиновника сразу два кроссовера Toyota C-HR общей стоимостью почти два миллиона гривен.

Как уже сообщалось на нашем сайте, практика переписывания дорогих машин на родственников становится все рискованнее. Недавно у столичного эксборца с наркотиками из-за суда забрали мощный американский внедорожник Dodge Durango, которым он пользовался, хотя юридически автомобиль принадлежал его матери.