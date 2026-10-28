Мировое автопроизводство пошло в плюс: кто выпустил больше всего машин в этом году

Как сообщает ассоциация Укравтопром со ссылкой на данные всемирной организации автопроизводителей ОИСА, текущий результат оказался на 1% лучше аналогичного периода 2025 года. Интересно, что положительную динамику обеспечили преимущественно коммерческие автомобили, в то время как традиционный легковой сегмент немного просел.

Наибольшую часть в глобальном пироге ожидаемо занимают легковые автомобили. За шесть месяцев заводы выпустили 33,1 миллиона таких машин, что на 1% меньше по сравнению с прошлым годом.

В то же время легкий коммерческий транспорт демонстрирует уверенный рост. Производители собрали 10,6 миллиона единиц, прибавив 2% к прошлогодним показателям.

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Настоящий рывок совершили большие грузовики– их выпуск подскочил сразу на 8%, достигнув отметки в 2,1 миллиона экземпляров. А вот производство автобусов немного сократилось, остановившись на уровне 151,8 тысяч штук, что означает падение на 3%.

Кто диктует правила на мировом рынке

Бесспорным лидером мирового автопрома остается Китай. С января по июнь там произвели почти 15 миллионов транспортных средств, хотя местные заводы и сбавили обороты на 4%.

Вторую строчку держат США с результатом более 5,2 миллионов выпущенных авто и символическим ростом на 1%. Тройку лидеров замыкает Япония, нарастившая производство на 3% и выдавшая почти 4,3 миллиона машин.

До первой пятерки также ворвалась Индия, которая показала феноменальный прирост в 15% и выпустила около 3,7 миллиона авто. Пятое место досталось Корее, чьи объемы остались стабильными– 2,1 миллиона единиц без изменений по сравнению с прошлым годом.

Напомним, что глобальные тенденции производства оказывают непосредственное влияние на наполнение украинского рынка. Рост выпуска коммерческой техники в США и Азии означает, что у отечественных предпринимателей будет более широкий выбор при обновлении своих автопарков.