Mitsubishi L200 получил специальную версию и будет стоить 70 тысяч долларов

Внешне автомобиль отличается двухцветной окраской кузова: основной оттенок Baroque Brown и контрастный Onyx Pearl Black в нижней части. Передняя часть и расширители колесных арок окрашены в цвет кузова, а решетка радиатора и корпуса боковых зеркал выполнены в черном цвете.

Как отмечает Carscoops, автомобиль оснащен 20-дюймовыми дисками с темной ромбовидной огранкой и внедорожными шинами Goodyear Wrangler Duratrac. В перечень внешнего оборудования также входят выдвижные подножки с электроприводом, мягкий тент, защитная обшивка грузового отсека, розетка на 12 вольт и фаркоп.

Отделка салона и технологическое оснащение

Салон спецверсии Triton отделан коричневой и черной кожей с оранжевой строчкой. На сиденьях вышита эмблема в виде лошади, а специальные лампы в дверях проецируют это же изображение на асфальт при открытии.

Значки с логотипом BF///MS размещены на дверях, заднем борте и приборной панели. Поскольку модель основана на топовой версии Katana, список стандартного оборудования включает:

9-дюймовый экран мультимедийной системы и встроенную навигацию;

систему кругового обзора на 360 градусов и премиальную акустику JBL;

двухзонный климат-контроль и специальные резиновые коврики;

семь подушек безопасности и комплекс активных систем помощи водителю .

Силовая установка и стоимость

Техническая часть осталась без изменений. Под капотом установлен 2,4-литровый дизельный двигатель с двойным турбонаддувом, развивающий мощность 202 л.с. и 470 Нм крутящего момента. Тяга передается на обе оси через шестиступенчатую автоматическую коробку передач и систему полного привода Mitsubishi Super Select II 4WD с блокировкой заднего дифференциала и семью режимами движения.

Mitsubishi Triton BF///MS будет производиться в Бразилии по индивидуальному заказу без строгого ограничения тиража. Стандартная цена специальной версии составляет 359 990 реалов (около 71 200 долларов), однако на старте продаж предлагается промо-цена в размере 339 990 реалов (ориентировочно $67 200).