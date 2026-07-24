Mitsubishi организовала закрытый показ нового Pajero для владельцев моделей этого бренда

ФОТО: Mitsubishi|
Тизер нового Mitsubishi Pajero
Событие состоялось в рамках мероприятия Star Camp 2026 в Асагири Коген 30 мая, отмечает Carscoops. Присутствовавшие владельцы классических версий Pajero отметили, что новый внедорожник удачно сочетает в себе прочность для бездорожья и премиальный стиль. Судя по снимкам, интерьер прототипа выполнен в бежевой цветовой гамме с использованием мягких на ощупь материалов.
Комплектации, рамная платформа и технические особенности
Согласно утечке информации из австралийских документов о гомологации, опубликованных CarsGuide,новый Pajero будет доступен в четырех основных комплектациях:
- GLX и GLS: практичные базовые версии для повседневного использования;
- Exceed: роскошная модификация с расширенным списком оборудования;
- GSR: версия с внедорожными акцентами в дизайне и специальным оборудованием.
В будущем также возможно появление флагманской версии Pajero Ralliart, которая станет отсылкой к спортивной истории модели в ралли-рейдах "Дакар".
В основе нового Pajero лежит рамная архитектура, заимствованная у пикапа Triton (L200), но с уникальной конструкцией салона и перенастроенной подвеской для обеспечения большего комфорта. Хотя ожидается использование турбодизеля от пикапа, более вероятным является появление электрифицированных силовых установок, поскольку Mitsubishi планирует выпустить пять классических гибридов и пять плагин-гибридов в ближайшие годы.
Мировая премьера и конкуренты
- Официальная мировая премьера Mitsubishi Pajero состоится осенью 2026 года.
- Первые поставки на рынок Австралии начнутся до конца года, тогда как в Северной Америке модель появится ближе к 2030 году под названием Montero.
- Основными рыночными конкурентами нового внедорожника станут Toyota Land Cruiser 300 и Nissan Patrol.