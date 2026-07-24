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Mitsubishi организовала закрытый показ нового Pajero для владельцев моделей этого бренда

Компания Mitsubishi продолжает тизерную кампанию, посвященную новому Pajero, официальный дебют которого запланирован на осень. После демонстрации световой подписи и цифровой приборной панели с тремя экранами автопроизводитель провел секретный предварительный просмотр серийного прототипа для тщательно отобранной группы клиентов в Японии.
Mitsubishi представила новый Pajero 2027 года поклонникам бренда на закрытом мероприятии

ФОТО: Mitsubishi|

Тизер нового Mitsubishi Pajero

Данила Северенчук
logo24 июля, 12:40
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Событие состоялось в рамках мероприятия Star Camp 2026 в Асагири Коген 30 мая, отмечает Carscoops. Присутствовавшие владельцы классических версий Pajero отметили, что новый внедорожник удачно сочетает в себе прочность для бездорожья и премиальный стиль. Судя по снимкам, интерьер прототипа выполнен в бежевой цветовой гамме с использованием мягких на ощупь материалов.

Комплектации, рамная платформа и технические особенности

Согласно утечке информации из австралийских документов о гомологации, опубликованных CarsGuide,новый Pajero будет доступен в четырех основных комплектациях:

  • GLX и GLS: практичные базовые версии для повседневного использования;
  • Exceed: роскошная модификация с расширенным списком оборудования;
  • GSR: версия с внедорожными акцентами в дизайне и специальным оборудованием.

В будущем также возможно появление флагманской версии Pajero Ralliart, которая станет отсылкой к спортивной истории модели в ралли-рейдах "Дакар".

В основе нового Pajero лежит рамная архитектура, заимствованная у пикапа Triton (L200), но с уникальной конструкцией салона и перенастроенной подвеской для обеспечения большего комфорта. Хотя ожидается использование турбодизеля от пикапа, более вероятным является появление электрифицированных силовых установок, поскольку Mitsubishi планирует выпустить пять классических гибридов и пять плагин-гибридов в ближайшие годы.

Мировая премьера и конкуренты

  • Официальная мировая премьера Mitsubishi Pajero состоится осенью 2026 года.
  • Первые поставки на рынок Австралии начнутся до конца года, тогда как в Северной Америке модель появится ближе к 2030 году под названием Montero.
  • Основными рыночными конкурентами нового внедорожника станут Toyota Land Cruiser 300 и Nissan Patrol.
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