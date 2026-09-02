Mitsubishi Pajero вернулся, чтобы бросить вызов Toyota Land Cruiser: как изменилась легендарная модель

Оригинальный Pajero дебютировал в 1982 году и за годы производства разошелся тиражом более 3,3 млн. автомобилей в более чем 170 странах. Производство модели было приостановлено в 2021 году. Теперь Pajero возвращается в модельную линейку бренда.

Как и раньше, на части рынков внедорожник и дальше будет известен под названием Montero. Mitsubishi планирует продавать новинку примерно в 100 странах. Первым рынком станет Таиланд, а к концу марта 2027 года автомобиль также должен появиться в Японии и Австралии. Вопрос о продажах в США и Европе пока остается открытым.

Что изменилось?

Новое поколение Pajero фактически создано из чистого листа. Внедорожник получил рамную платформу, заимствованную у пикапа L200 (Triton), но ее конструкцию существенно доработали.

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Mitsubishi увеличила долю высокопрочной стали для повышения жесткости и выносливости кузова. По габаритам новый Pajero принадлежит к большим внедорожникам:

длина – 4920 мм;

ширина – 1925 мм;

высота – 1910 мм;

колесная база – 2870 мм;

колея передних и задних колес – 1630 мм;

дорожный просвет – 230 мм.

Кузов получил массивные колесные арки, высокий капот, большой дорожный просвет и выраженную защиту нижней части кузова. Запасное колесо обычно расположено на задней части автомобиля. В зависимости от комплектации, Pajero может оснащаться 20-дюймовыми колесами с шинами Toyo Open Country H/T или Bridgestone Dueler H/T размерностью 255/55 R20.

Салон Pajero рассчитан на семерых

Новый Pajero получил трехрядный салон с семью местами. Второй ряд можно перемещать вперед и назад на 150 мм, а также составлять для увеличения грузового пространства или упрощения доступа к третьему ряду. В интерьере Mitsubishi сделала ставку на сочетание цифровых технологий с физическими органами управления.

В топовых версиях перед водителем расположены два 14,3-дюймовых дисплея, тогда как более доступные комплектации получат экраны диагональю 12,3 дюйма. В оснащение старших версий входят трехзонный климат-контроль, аудиосистема Yamaha с 12 динамиками, подогрев сидений второго ряда, задние солнцезащитные шторки, охлаждаемое отделение под центральным подлокотником и USB-порты для пассажиров всех трех рядов.

Передние сиденья могут иметь подогрев, вентиляцию и электрическую регулировку. В топовых версиях большинство поверхностей салона украшены кожей. Одной из характерных особенностей станет цифровой "мультиметр", который Mitsubishi вернула в новый Pajero в современном формате. Он интегрирован в центральный дисплей и может показывать углы тангажа и крена, высоту, направление движения по компасу и распределение крутящего момента между колесами.

Рамная конструкция и полный привод Super Select

В отличие от большинства современных кроссоверов, новый Mitsubishi Pajero сохранил рамную конструкцию. Передняя подвеска выполнена на двойных поперечных рычагах, а сзади установлен жесткий мост с пятью рычагами. За работу полного привода отвечает система Super Select 4WD-II.

Она позволяет использовать различные режимы в зависимости от дорожных условий, а также блокирует межосевой дифференциал и понижающую передачу. Внедорожная электроника объединена в систему S-AWC, которая контролирует тягу, стабилизацию, распределение крутящего момента и работу тормозной системы. Водителю доступны режимы Normal, Eco, Gravel, Snow, Mud, Sand и Rock.

Геометрия кузова также рассчитана на движение вне асфальта. Угол въезда составляет 30,4 градуса, угол рампы – 22,6 градуса, а угол съезда – 25,8 градуса. Распределение массы между передней и задней осями заявлено на уровне 52:48.

Дизельное сердце

На старте продаж Mitsubishi подтвердила для Pajero 2,4-литровый четырехцилиндровый турбодизель, работающий в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Этот двигатель заимствован у пикапа L200 (Triton). Его мощность составляет 204 л.с., а максимальный крутящий момент – 480 Нм.

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