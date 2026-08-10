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Mitsubishi представила новый 400-сильный электрический хэтчбек ASX VR-e: на самом деле это клон другого авто

Компания Mitsubishi обнародовала первые изображения нового электрического хэтчбека ASX VR-e, который появится в дилерских центрах Австралии в четвертом квартале. Модель является переименованной версией электромобиля Foxtron Bria и не будет продаваться на рынках Европы и США.
Представлен Mitsubishi ASX VR-e: новый 400-сильный электрический хэтчбек

ФОТО: Carscoops|

Mitsubishi ASX VR-e

Данила Северенчук
logo10 августа, 16:00
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Дизайн автомобиля, разработанный итальянским ателье Pininfarina, практически полностью повторяет оригинальный Foxtron Bria за исключением фирменных эмблем и надписей Mitsubishi, сообщает Carscoops. Передняя часть получила светодиодную панель на всю ширину, расположены ниже основных фар, черную решетку радиатора в бампере и специальный аэродинамический канал вдоль капота.

Оснащение салона

Интерьер ASX VR-e отличается от оригинального Bria правосторонним расположением руля, разработанным для австралийского рынка. Салон оснащен большим центральным дисплеем мультимедийной системы, цифровой приборной панелью, четырехспицевым рулем и блоком горячих кнопок быстрого доступа.

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Технические характеристики

В Австралии модель будет продавать в четырех комплектациях: LS, Aspire, Exceed и GSR. Вероятно, все модификации будут повторять характеристики Bria и получат литий-железо-фосфатный аккумулятор емкостью 57,5 кВт-ч и два варианта силовых установок: задний привод с одним электродвигателем мощностью 229 л.с., или полный привод с двумя моторами совокупной мощностью 400 лошадиных сил.

Цены и подробные спецификации каждой комплектации автопроизводитель объявит ближе к старту продаж.

Главный исполнительный директор Mitsubishi Motors Australia Шуничи Кихара отметил важность выхода этой модели для местного рынка: "ASX VR-e знаменует собой важную веху в нашей обновленной линейке Mitsubishi, став первым электромобилем со времен i-MiEV– первого серийного электромобиля в Австралии Новый Mitsubishi ASX VR-e продолжает этот путь инноваций с увлекательной информационно-развлекательной системой, смелым дизайном и отличными характеристиками электрического вождения.

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