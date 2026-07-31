Для Львова купят 10 новых автобусов, но на городские маршруты их не пустят

Новые автобусы отправятся на пригородные маршруты. С этим согласился городской совет, разрешив коммунальному перевозчику привлечь кредит на закупку 10 автобусов среднего класса.

После обновления парка машины планируют направить, прежде всего, на маршруты, соединяющие Львов с присоединенными общинами.

По словам городских властей, новые автобусы должны повысить комфорт и безопасность перевозок, а также помогут увеличить количество рейсов на направлениях, где в этом давно нуждаются жители.

Какие населенные пункты получат лучшее сообщение

Предварительно новые автобусы могут выйти на маршруты в деревни Завадов, Зарудцы, Малые Грибовичи, а также обслуживать район улицы Под Основой в Брюховичах и львовские Кривчицы.

Марку будущих автобусов в горсовете не раскрывают. Хотя релиз иллюстрирует фотография автобусов "Атаман" среднего класса. Однако это лишь иллюстрация, а не подтверждение будущей закупки. Окончательную модель определит тендер.