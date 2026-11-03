Укр
Ру

Мобильные огневые группы Винницкой области пересадили на 16 дизельных Ford Transit: что известно о машинах

Защитники неба над Винницкой областью получили партию из 16 специализированных грузопассажирских микроавтобусов Ford Transit. Эта техника позволит мобильным группам ПВО значительно быстрее реагировать на угрозы и оперативно подвозить боекомплект во время вражеских атак на критическую инфраструктуру.
Винницкая ПВО получила 16 микроавтобусов Ford Transit

ФОТО: мэрия Винницы|

Неделя нескольких зенитных подразделений Винницы и области началась с приема новеньких фургонов

Валентин Ожго
logo3 ноября, 08:08
logo0
logo0 мин

Как сообщает Винницкий городской совет, масштабную передачу транспорта организовал Межрегиональный координационный гуманитарный штаб.

Это уже двенадцатая подобная инициатива, направленная исключительно на нужды зенитных подразделений региона в преддверии сложного отопительного сезона.

Топливо
Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на 

"Враг пытается бить по критической инфраструктуре, бизнесу, логистике. Главная задача сейчас – дать военным больше возможностей для мгновенного реагирования на воздушные угрозы, – уточнил Сергей Моргунов, городской голова.

Выбор волонтеров пал на проверенные временем коммерческие фургоны Ford Transit в грузопассажирском исполнении. Каждая такая машина рассчитана на шесть посадочных мест (1+2+3), что идеально подходит для размещения расчета мобильной огневой группы вместе со снаряжением.

Технический арсенал фургонов

Под капотом этих бус установлены надежные 2,0-литровые дизельные двигатели линейки EcoBlue, соответствующие экологическому стандарту Euro 6.2. В зависимости от модификации силовые агрегаты выдают от 130 до 185 лошадиных сил, работая в паре с классической 6-ступенчатой механикой.

Все грузопассажирские фургоны еще пахнут заводской краской и это для зенитчиков приятная новость. Фото: мэрия Винницы

Такая связка обеспечивает не только адекватную динамику загруженного автомобиля, но и приятную экономичность. Заявленный расход горючего составляет около 6 литров на сотню километров, что очень важно для длительного патрулирования. Правда, это не постоянная величина, все зависит от состояния дороги.

#Автособытие #Военная техника #Фото #Перевозки #Видео #Новости #Ford
Реклама