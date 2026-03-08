Молодежь готова покупать китайские автомобили, а старшие покупатели не очень: исследование

Несмотря на громкие обсуждения в интернете, китайские модели фактически отсутствуют на рынке США, отмечает Auto24. Многие из них не представлены через официальные дилерские сети и не обеспечены локальным сервисом. К тому же их “привлекательная” цена часто не учитывает импортные пошлины и тарифные ограничения. Как пишет Carscoops, фактически речь идет о теоретической альтернативе, а не о реальном предложении в автосалоне. Однако мнения покупателей уже сформированы еще до того, как большинство американцев увидели эти авто вживую.

69% поколения Z открыты к китайским брендам

Согласно исследованию, 38% опрошенных заявили, что с большой или очень большой вероятностью рассмотрели бы китайский автомобиль. В то же время 39% ответили, что категорически не готовы к такому шагу. Наибольшая открытость наблюдается среди представителей поколения Z - их уровень потенциальной заинтересованности достигает 69%. Это означает, что в случае выхода китайских брендов на американский рынок маркетинг будет ориентирован прежде всего на младшую аудиторию. Для традиционных автопроизводителей это создает как риски, так и новые конкурентные вызовы.

Низкая узнаваемость и еще более низкое доверие дилеров

Несмотря на громкие дискуссии, реальная осведомленность американцев о китайских брендах остается ограниченной. Самым известным среди них является BYD - с брендом знакомы чуть более трети респондентов. Но лишь 17% заявили, что хорошо понимают, что это за компания и какие автомобили она производит. Еще более сдержанными оказались дилеры. Лишь около 15% из них хотели бы видеть китайские марки в своих салонах, а 92% выразили беспокойство относительно надежности, безопасности, качества и долгосрочной жизнеспособности таких авто. В то же время примерно 70% дилеров заявили, что вынуждены были бы пересмотреть свои бизнес-стратегии в случае появления китайских производителей на рынке.

Партнерство с американскими брендами может изменить правила игры

Интересный нюанс: когда респондентам предложили представить китайского производителя в партнерстве с известным американским брендом, уровень готовности рассмотреть покупку вырос до 76%. Это свидетельствует о том, что доверие к локальному партнеру может существенно влиять на восприятие продукта не менее, чем цена или технические характеристики.

Цена - главный аргумент, но не решающий

Почти половина опрошенных положительно оценивают китайские авто с точки зрения доступности. Еще 35% отмечают хорошие показатели производительности. Известно, что на глобальных рынках китайские производители часто предлагают электромобили и кроссоверы по ценам, ниже конкурентов из Европы или США. Однако вопросы долговечности, безопасности и надежности остаются ключевыми барьерами. Именно эти факторы для большинства американцев определяют окончательное решение о покупке.

Сравнение с лидерами рынка

Во время прямого сравнения моделей покупатели электромобилей отдавали предпочтение Tesla Model Y, тогда как среди авто с двигателями внутреннего сгорания лидером остался Chevrolet Equinox. Это подтверждает, что устоявшиеся бренды все еще имеют мощное преимущество благодаря доверию и знакомству. Впрочем, когда к сравнению добавляли существенные скидки, часть потребителей, особенно с низким уровнем дохода, была готова изменить свой выбор. Итак, агрессивная ценовая политика может частично сократить разрыв, но полностью его не ликвидирует.

Вывод

Американский рынок демонстрирует четкий раскол: молодежь готова экспериментировать, старшие покупатели и дилеры - значительно осторожнее. Доверие к бренду остается определяющим фактором, и даже самая низкая цена не способна его полностью заменить. Пока это больше дискуссия о возможном будущем, чем реальное изменение рынка.