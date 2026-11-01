Монстр для бездорожья по цене нового авто: в Германии продают уникальную Lada Niva на огромных колесах

Как сообщает немецкий ресурс Mobile.de, необычный фиолетовый экземпляр 2002 года выпуска предлагает дилер в немецком городе Шютторф.

Автомобиль прошел полную профессиональную реставрацию и, по словам продавца, находится в состоянии нового, как технически, так и визуально.

Это специфическое транспортное средство имеет официальное название Lada Niva 1922 Marsh (VAZ 2121) и было выпущено мелкосерийным производителем Bronto. В общей сложности мир увидел менее тысячи таких машин, которые создавались специально для самых строгих условий эксплуатации.

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Немецкие мастера дали "второе дыхание" советской классике. Автомобиль в таком исполнении пустили в продажу по европейской цене. Скриншот: Авто24

Нива на стероидах

Главная фишка этого внедорожника – огромные шины сверхнизкого давления, превращающие его в настоящий снегоболотоход. Благодаря увеличенному пятну контакта машина способна уверенно передвигаться по песку, глубокому снегу, тундре и даже преодолевать водные препятствия.

Здесь автомобиль похож на продукт, созданный пьяным русским искусственным интеллектом, но у немцев он реален, ездит и даже имеет настоящий ценник. Фото: Mobile.de

Впечатление брутальной сельскохозяйственной техники усиливают массивные расширители арок, металлические защитные дуги спереди и сзади, а также нетипичные квадратные фары. В сочетании с ярким фиолетовым кузовом автомобиль смотрится так, будто его сгенерировал искусственный интеллект.

Технические характеристики и цена

Под капотом ничего удивительного не произошло, ведь там установлен стандартный 1,7-литровый атмосферный двигатель мощностью около 80 лошадиных сил. Короткий трехдверный кузов установлен на крепкую раму, а снаряженная масса этого полноприводного монстра составляет 1700 килограммов.

Максимальная скорость вездехода ограничена на отметке 70 км/ч, чего достаточно для его целевого назначения. В салоне установлены более удобные сиденья и руль от Bronto, тогда как остальные интерьеры остались от классической и максимально простой модели Niva.

Продавец уверяет, что редчайший специальный автомобиль ВАЗ 1922 "Болото" регулярно обслуживался и находится в отличном состоянии как с механической, так и с косметической точки зрения. Фото: Mobile.de

Сумма в 19 999 евро за этот коллекционный экземпляр выглядит довольно амбициозно, однако для узкого круга охотников, исследователей или коллекционеров такое предложение может показаться вполне адекватным прайсом за готовую к экстремальным приключениям технику.

Немецкий взгляд на советскую классику: если бы дизайнеры Mercedes G-класса взялись за "Ниву" ВАЗ-2121, то получился бы такой мощный концепт. Фото: behance.net

Сколько стоит классика в Украине.

Напомним, ранее мы писали о других интересных капсулах времени, периодически появляющихся на украинском рынке. Например, в Запорожье нашли идеальный ВАЗ-2106 1978 выпуска с пробегом 26 тысяч километров, за который владелец просит аналогичные 20 тысяч долларов.

В то же время для тех, кто ищет более бюджетные варианты, в Харькове выставили на продажу сохраненный ВАЗ-2107. За классический седан с родным пробегом 25 тысяч километров и полной антикоррозионной обработкой просят 3500 долларов.