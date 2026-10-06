Монстр на шести колесах: уникальный Land Rover Defender с 700-сильным V8 отдают за 300 тысяч долларов

Как сообщает портал Carscoops, основой для этого агрессивного проекта стал классический английский вездеход 1993 года выпуска. Около десяти лет назад специалисты ателье Chelsea Truck Company добавили ему третью ось, после чего машина переехала за океан, где за нее серьезно взялась компания Hyper Offroad&Performance.

Вместо штатного двигателя под капот втиснули 5,0-литровый компрессорный агрегат Coyote V8, который выдает впечатляющие 700 лошадиных сил. Этот зверь работает в паре с надежной шестиступенчатой автоматической коробкой Ford 6R80 и дышит через новую кастомную выпускную систему.

Ходовая часть также пришлось существенно перекроить под новые нагрузки. Оригинальную переднюю ось Land Rover оставили, а вот сзади установили два усиленных моста Ford, дополнив все это амортизаторами Fox 2.0, мощными тормозами Wilwood и зубастыми шинами General Grabber.

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Роскошь внутри и цена вопроса

Снаружи кузов выкрасили в практичный матовый серый цвет, а спереди смонтировали силовой бампер с лебедкой Warn. Салон кардинально отличается от спартанского оригинала: здесь появилась дорогая коричневая кожа, алькантара, кресла Recaro с подогревом и вентиляцией, а также современная цифровая приборная панель.

Сейчас этот уникальный аппарат ищет нового владельца через дилера Signature Autosports. Ценник установлен на уровне 299 950 долларов, что делает его игрушкой исключительно для очень богатых фанатов оффроуда.

Не все шестиколесники одинаково круты

Напомним, ранее мы писали о более бюджетном, но не менее странном шестиколесном проекте на базе кроссовера. Ford EcoSport. Этот автомобиль также получил удлиненный кузов и третью ось, однако дополнительные колеса там были обычными ленивцами и просто катились следом.

Под капотом удивительного Ford остался стандартный 168-сильный мотор, а сам кроссовер имел статус восстановленного после серьезной аварии. На недавнем аукционе за него предлагали чуть больше 6000 долларов, что выглядит смешно на фоне стоимости заряженного британского вездехода.