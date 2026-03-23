Мост в Маяках, который за сутки получил 10 ракетно-дронных прилетов, отремонтировали, но угроза осталась

Поэтому грузовые, пассажирские перевозки, поездки частным транспортом стали возможными без объездов и очередей для проезда в реверсном режиме одной полосой.

Новость озвучил телеканал "Суспільне Одеса" со ссылкой на на главу Госагентства восстановления Сергея Сухомлина на брифинге в Одессе.

Читайте также Украинские перевозчики должны изменить маршруты движения в Румынию и Турцию

Это была целенаправленная массированная атака

Автомагистраль Одесса-Рени в районе села Маяки работает с предыдущей пропускной способностью, а сам мост после восстановления не уменьшил весовую способность.

Напомним, российская армия только за одни сутки 18 декабря 2025 года осуществила более 10 ударов по мосту в селе Маяки на трассе Одесса – Рени. Несмотря на повреждения, Служба восстановления провела анализ и организовала ограниченное в пропускной способности движение транспорта по уцелевшей стороне моста.

Первые выводы специалистов по ремонту и восстановлению движения были обнадеживающие – повреждения не критичны, мост отремонтируем. Фото: Виктор Никита

Трафик по этому маршруту был огромный. По словам главы Госагентства восстановления, 19 декабря в регионе застряло более 700 фур, оказавшихся отрезанными от центральной части Украины.

Читайте также Возле границы с Молдовой сделают стоянку для 60 автомобилей

Однако уже вечером коммерческий, пассажирский, частный транспорт в реверсном режиме пусть медленно, но все-таки поехал по неповрежденной части моста.

Реверсивное движение частично проблему устранило

Если сначала дорожники восстановили движение по частично аварийно отремонтированной одной полосе этого моста, то впоследствии "был сделан текущий ремонт, и это обеспечило полноценный проезд по этому мосту".

"Сейчас мост работает в полном объеме, однако остается стратегически важным и уязвимым объектом. Это фактически единственная возможность обеспечить сообщение в этом направлении, – отметил Сухомлин

Одна полоса моста некоторое время не работала из-за повреждений, но впоследствии пробоину в перекрытии забетонировали, дали выстояться и запустили полноценное двустороннее движение. Фото: Виктор Микитась

Альтернативная переправа будет обязательно

Учитывая вероятные вызовы и угрозы, Кабмин Украины уже готовит решение о создании в районе села Маяки альтернативной переправы. Ожидается, что это будет модульный мост, проектная документация на который уже готова.

Читайте также На Тернопольщине "японский мост" восстановил логистику целого региона

Модули таких мостов уже есть в Украине благодаря японскому правительству. Их устанавливают на важных стратегических переправах, подвергшихся разрушению. Часть доставленных из Японии модулей находится в резерве правительства.

Как писала редакция Авто24, по состоянию на 15 января Украина держала в запасе 640 погонных метров мостовых конструкций из металла, то есть 32 модуля.