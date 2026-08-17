Мотоцикл DKW пролежал на дне Дуная более 80 лет: что нашли рядом

Как сообщает Jalopnik, находку подтвердили специалисты Венгерского военного института и Музея военной истории. Мотоцикл был идентифицирован как DKW NZ 350-1, который использовали немецкие военные во время Второй мировой войны.

Из воды сначала торчала только вилка

Мотоцикл был найден у набережной площади Баттяни в Будапеште.

Когда уровень Дуная опустился, прохожие заметили среди камней часть мотоциклетной вилки. После этого на место вызвали специалистов, которые начали аккуратно расчищать находку.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Довольно быстро стало понятно, что под слоем ила находится практически целый военный мотоцикл.

Но просто вытащить его краном было невозможно.

Вокруг лежали мины и гранаты

Рядом с DKW были обнаружены мины, ручные гранаты и остатки артиллерийских боеприпасов.

Поэтому к работам пришлось привлекать военных специалистов. Старые боеприпасы даже спустя десятилетия могут оставаться опасными, поэтому участок нужно было сначала проверить и очистить.

Только после этого мотоцикл начал подниматься.

Задание усложнялось еще и тем, что за более чем 80 лет его полости заполнились водой и илом. При извлечении масса находки достигала примерно 440 фунтов, то есть около 200 кг.

Мотоцикл оказался удивительно хорошо сохраненным

После очистки специалисты увидели, что DKW пережил десятилетие в воде гораздо лучше, чем можно было ожидать.

Влага и донный ил фактически законсервировали часть конструкции. Сохранились рама, двигатель, колеса и многие другие элементы.

Речь идет о DKW NZ 350-1, военной версии мотоцикла с двухтактным двигателем.

DKW до войны был одним из самых крупных производителей мотоциклов в Германии. Название марки расшифровывалось как Das Kleine Wunder, то есть "маленькое чудо".

Компания также входила в концерн Auto Union, исторического предшественника современной Audi.

DKW создали специально для армии

Первоначально немецкие военные не слишком интересовались двухтактными мотоциклами DKW.

Однако в годы войны мотоциклы стали важной частью военной логистики. Их использовали связисты, курьеры, разведчики и штабные подразделения.

В ответ DKW создала модель NZ 350.

Мотоцикл оснащался одноцилиндровым двухтактным двигателем объемом 346 куб. см. Максимальная скорость составляла примерно 100 км/ч.

Для военного курьера того времени этого было предостаточно.

Рядом нашли останки двух человек

Самой загадочной частью находки стал не сам мотоцикл.

Рядом с ним было обнаружено два комплекта человеческих останков. Их личность пока не установили.

Также неподалеку нашли два военных жетона. Один принадлежал военнослужащему Вермахту, другой представителю Waffen-SS.

Однако неизвестно, принадлежали ли жетоны людям, чьи останки лежали рядом.

Так же нет подтверждения, что один из этих людей был водителем найденного DKW.

Это могла быть послевоенная яма для военного мусора

Одна из версий объясняет необычную концентрацию предметов тем, что здесь могла находиться своеобразная яма для военного мусора.

После боев или отступления войск поврежденная техника, боеприпасы, обломки и другое снаряжение нередко сбрасывали вместе.

С течением времени все это могло оказаться под водой и донными отложениями Дуная.

Но пока это только версия.

Неизвестно, попал ли мотоцикл в реку во время боевых действий, был намеренно сброшен туда после войны или оказался на этом месте при других обстоятельствах.

Теперь DKW стал музейным экспонатом

После извлечения мотоцикл очистили от ила.

Несмотря на более чем восемь десятилетий под водой, он остался достаточно хорошо сохранен, чтобы стать ценным историческим экспонатом.

Гораздо более сложной задачей будет восстановить его историю.

Специалистам предстоит установить происхождение двух комплектов останков, проверить военные жетоны и выяснить, связаны ли они непосредственно с мотоциклом.

Сам DKW уже рассказал, по крайней мере, часть своей истории. Более 80 лет он был скрыт под водой и камнями практически в центре Будапешта. Увидеть его снова позволил только аномально низкий уровень Дуная.