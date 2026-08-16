Мотоцикл разогнали до 290 км/ч – видео в интернете обошлось водителю в 612 563 гривен

Мотоциклист в Дубае сам выложил ролик со скоростью более 290 км/ч.– и фактически помог правоохранителям найти себя и стать нарушителем ПДД. Европа не исключение.

О "рекордсмене" стало известно с видео, выложенного в сети. О европейских случаях есть немало публикаций в зарубежных СМИ, а также на новостной ленте Авто24.

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Suzuki Hayabusa выдала более 290 км/ч

Владелец Suzuki Hayabusa опубликовал видео, на котором несется по улицам Дубая со скоростью более 290 км/ч. На этом он не остановился: на записи мотоциклист опасно маневрировал между автомобилями и даже ехал без рук на руле.

Полиция просмотрела видео, установила личность владельца мотоцикла и задержала его. Транспортное средство конфисковали, а дело передали для дальнейшего расследования. Там одним штрафом не обойдется.

Возвращение мотоцикла – еще 50 тысяч дирхамов

Самое интересное для владельца Hayabusa началось после конфискации. Чтобы вернуть мотоцикл, ему придется оплатить 50 000 дирхамов, что составляет примерно 612 563 грн.

Это только плата за возврат конфискованного транспортного средства. Она не отменяет других штрафов и санкций за опасное вождение.

В Дубае за превышение скорости более чем на 80 км/ч предусмотрен штраф в 3000 дирхамов (36 526 грн), 23 черных балла и конфискация автомобиля или мотоцикла. После накопления 24 черных баллов водителя могут лишить прав на три месяца.

Варшавский блогер на шоссе в Варшаве немного не дотянул до отметки 400 км/ч. Скриншот/коллаж: Авто24

Интернет сам сдает водителей полиции

История с Hayabusa – далеко не уникальна. В Испании полиция установила мотоциклиста, опубликовавшего видео со скоростью 302 км/ч на автомагистрали и 280 км/ч там, где разрешено 90 км/ч.

Во Франции следователи использовали около 120 видео из интернета, чтобы доказать опасную езду двух мотоциклистов на скоростях до 293 км/ч.

А в Польше видео из тоннеля Мартва Висла стало доказательством против водителя, хваставшегося поездкой со скоростью 299 км/ч.

А как с такими "рекордами" в Украине?

В свое время редакция Авто24 писала о блоггере, летевшем столичным шоссе в Варшаве на BMW со скоростью 390 км/ч (см. видео внизу). Собственно, выложенное в сеть видео его и "сожгло" – запись стала поводом для внимания правоохранителей.

"Письма счастья" водителям от украинской полиции прилетают за значительно меньшие величины на стрелках спидометра, но на отечественные зарплаты и пенсии это тоже чувствительно. Коллаж: Валентин Ожго, Авто24

В Украине пока без подобных "рекордов". Сообщений о зафиксированной на дорогах скорости, приближенной к 300 км/ч, практически нет. Об этом Авто24 в свое время писал в исследовании "Что будет, если ехать быстрее 320 км/ч: немцы раскрыли секрет камер".

Впрочем, видео с украинскими водителями, которые кичатся пренебрежением ПДД и элементарными правилами безопасности, в сети время от времени уходят.

Поэтому прежде чем выкладывать очередной "геройский" видосик с трассы, следует помнить: для полиции это может быть не контент, а готовое доказательство нарушения.