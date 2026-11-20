ФОТО: из материалов следствия|
Фото на память о хитрой трансферной схеме стало уже классикой – традиция прижилась у пограничников и полиции.
Как сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы, в поле зрения оперативников Черновицкого отряда попал местный житель, активно подыскивавший желающих нелегально пересечь государственную границу.
Найдя 32-летнего клиента, делец разработал хитрый план по привлечению двух транспортных средств.
Интермодальные перевозки становятся нормой
Для непосредственного доставки нелегального туриста через границу организатор нанял сообщника на мотоцикле. Тот должен был в определенное время подвезти мужчину максимально близко к границе с Румынией и указать ему дальнейший пеший маршрут.
Сам же организатор интермодальной схемы не остался в стороне. Он лично контролировал весь процесс, двигаясь недалеко на собственном автомобиле, чтобы в случае опасности оперативно отреагировать на появление патрулей.
Хитрунов и среди оперативников хватает
Однако хитрая логистика не сработала: на хитрецов нашлись другие хитрецы. Охранники границы одновременно остановили оба транспортных средства и задержали всю группу прямо с поличным.
Главный фигурант уже задержан в порядке статьи 208 УПК Украины. Мероприятия проводились при силовой поддержке спецподразделения "Дозор" под процессуальным руководством Черновицкой окружной прокуратуры.
Для препятствия мотоциклетному трансферу и автомобильному сопровождению пришлось вызвать спецназовцев. Фото: из материалов следствия
Не первый случай на дорогах
Напомним, как уже сообщалось на нашем сайте, подобные автомобильные трансферы регулярно завершаются фиаско. Недавно в Житомирской области задержали водителя, который брал по 1500 долларов за подвоз к границе и успел заработать более 330 тысяч гривен, прежде чем его остановила полиция.
Похожая история произошла и в Хмельницкой области, где дельцы использовали автомобиль прикрытия и брали оплату в криптовалюте. Тогда организаторы обещали клиентам безопасный маршрут, но вместо границы приехали прямо в руки правоохранителей.