Как сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы, в поле зрения оперативников Черновицкого отряда попал местный житель, активно подыскивавший желающих нелегально пересечь государственную границу.

Найдя 32-летнего клиента, делец разработал хитрый план по привлечению двух транспортных средств.

Интермодальные перевозки становятся нормой

Для непосредственного доставки нелегального туриста через границу организатор нанял сообщника на мотоцикле. Тот должен был в определенное время подвезти мужчину максимально близко к границе с Румынией и указать ему дальнейший пеший маршрут.

Сам же организатор интермодальной схемы не остался в стороне. Он лично контролировал весь процесс, двигаясь недалеко на собственном автомобиле, чтобы в случае опасности оперативно отреагировать на появление патрулей.

Хитрунов и среди оперативников хватает

Однако хитрая логистика не сработала: на хитрецов нашлись другие хитрецы. Охранники границы одновременно остановили оба транспортных средства и задержали всю группу прямо с поличным.

Главный фигурант уже задержан в порядке статьи 208 УПК Украины. Мероприятия проводились при силовой поддержке спецподразделения "Дозор" под процессуальным руководством Черновицкой окружной прокуратуры.

Для препятствия мотоциклетному трансферу и автомобильному сопровождению пришлось вызвать спецназовцев. Фото: из материалов следствия

Не первый случай на дорогах

Напомним, как уже сообщалось на нашем сайте, подобные автомобильные трансферы регулярно завершаются фиаско. Недавно в Житомирской области задержали водителя, который брал по 1500 долларов за подвоз к границе и успел заработать более 330 тысяч гривен, прежде чем его остановила полиция.

Похожая история произошла и в Хмельницкой области, где дельцы использовали автомобиль прикрытия и брали оплату в криптовалюте. Тогда организаторы обещали клиентам безопасный маршрут, но вместо границы приехали прямо в руки правоохранителей.