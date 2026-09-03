Можно ли не останавливаться по требованию полиции во время воздушной тревоги: что говорит закон

Водитель, который направляется к ближайшему укрытию во время воздушной тревоги,– спасает свою жизнь. В правилах дорожного движения есть пункт 2.14(е), который позволяет отступать требования законодательства в условиях, когда жизни угрожает опасность. Поэтому возникает вполне резонный вопрос: можно ли не останавливаться по требованию полицейского? Ведь эта остановка вне укрытия несет в себе реальную опасность.

Прямого разрешения не останавливаться по требованию полиции во время воздушной тревоги нет. Но следует помнить, что согласно правилам дорожного движения водитель имеет право:“ отступать от требований законодательства в условиях действия непреодолимой силы или когда другими средствами невозможно предотвратить гибель или увечье граждан” .

Подавляющее большинство полицейских знают об этой норме и стараются не подвергать граждан опасности в случае мелких нарушений. В то же время, случаи остановки во время воздушной тревоги происходят.

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Согласно статьи 122-2 КУоАП невыполнение требования полицейского об остановке влечет наложение штрафа в размере девяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (153 гривны) или лишение права управления транспортными средствами на срок от трех до шести месяцев.

Если мера статьи предусматривает лишение права на управление– решение по таким делам принимает только суд. Полиция в таких случаях просто составляет протокол и передает его в суд.

Итак, если водитель не остановился по требованию полицейского и продолжил свой путь к укрытию– полицейский может его догнать, составить протокол и направить его в суд. Пока о подобных делах в медийном поле не сообщалось, но вероятность отмены судом протокола составленного во время воздушной тревоги очень высока. По крайней мере, для этого есть веские законные основания.