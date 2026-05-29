Можно ли получить "права" на грузовик не имея "прав" на легковой автомобиль

"Права" на грузовик
В Главном сервисном центре МВД объяснили, можно ли открыть категорию С без предварительного получения категории В. В конторе отметили, что действующее законодательство позволяет сразу проходить обучение и сдавать экзамены на грузовой транспорт без наличия “легковой” категории.
В сервисных центрах МВД отмечают, что водительское удостоверение впервые может выдаваться сразу на несколько категорий, среди которых A1, A, B1, B, C1 и C. То есть будущий водитель может сразу выбрать обучение на грузовой автомобиль, если соответствует установленным на территории Украины требованиям.
Категория С дает право управлять грузовыми автомобилями с разрешенной максимальной массой более 7,5 тонн, а также транспортными средствами с прицепом массой до 750 кг. Именно эта категория является базовой для работы в сфере грузовых перевозок.
Для открытия категории С необходимо:
- Достичь 18-летнего возраста;
- Пройти обучение в аккредитованной автошколе;
- Успешно сдать теоретический и практический экзамены в сервисном центре МВД;
- Получить водительское удостоверение соответствующей категории.
Какие требования и послабления действуют сейчас
В то же время в ГСЦ МВД напоминают, что для некоторых других категорий уже действуют дополнительные требования по стажу. Например, для открытия категории BE необходимо иметь категорию B, а для CE - предварительно открытую категорию C.
В сервисных центрах рекомендуют заранее ознакомиться с требованиями к нужной категории, чтобы правильно спланировать обучение и избежать лишних трудностей при подготовке к экзаменам.
Во время действия “военного положения” можно управлять грузовиком имея “права” на легковой автомобиль.