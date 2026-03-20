Можно ли ставить детское автокресло на переднее сиденье: что позволяют ПДД Украины

Перевозки детей регулируют Правила дорожного движения Украины, утверждены постановлением Кабинета Министров №1306. Согласно разделу 21 ПДД, запрещается перевозить детей ростом менее 150 см без использования детских удерживающих систем, которые позволяют правильно пристегнуть ребенка штатными ремнями безопасности автомобиля.

Кстати какое авто признано самым безопасным для детей

Когда обязательно детское автокресло

Требование использовать детские удерживающие системы касается всех детей, рост которых меньше 150 сантиметров. Это могут быть автокресла или бустеры, которые обеспечивают правильное положение ремня безопасности на теле ребенка.

Штатные ремни автомобиля рассчитаны на взрослых пассажиров. Если пристегнуть ими маленького ребенка без дополнительных устройств, ремень проходит по шее или животу, что во время аварии может привести к серьезным травмам. Именно поэтому правила требуют использовать специальные системы удержания.

Когда ребенок вырастает выше 150 см, он может пользоваться стандартными ремнями безопасности.

Какие бывают детские удерживающие системы

Тип автокресла зависит от возраста, веса и роста ребенка. Производители разделяют их на несколько основных категорий.

Автолюльки (группа 0 или 0+) предназначены для новорожденных и детей примерно до года. Ребенок лежит или полулежит, а кресло устанавливается против направления движения автомобиля.

Кресла для малышей (группа 1) используют примерно от одного до четырех лет. Они могут устанавливаться как против движения, так и по направлению движения, в зависимости от конструкции.

Кресла для старших детей (группы 2–3) предназначены для детей примерно от четырех до десяти-двенадцати лет. Они позволяют правильно использовать штатный ремень безопасности автомобиля.

Бустеры используют для детей старшего возраста. Это подставка без спинки, которая поднимает ребенка на нужную высоту, чтобы ремень безопасности проходил по плечу, а не по шее.

Независимо от типа, детская система должна соответствовать весу и росту ребенка и устанавливаться согласно инструкции производителя.

Также интересно задние сиденья в некоторых авто оказались не очень безопасными

Можно ли ставить автокресло на переднее сиденье

Действующие ПДД содержат четкое правило: детские удерживающие системы устанавливают на сиденьях, кроме первого ряда.

То есть в большинстве случаев автокресла должны устанавливаться на заднем ряду сидений.

Однако правила предусматривают одно исключение.

В случае перевозки ребенка возрастом до трех лет допускается установка детской удерживающей системы на переднем сиденье легкового автомобиля. Но при этом кресло должно быть установлено против направления движения, а фронтальная подушка безопасности этого сиденья должна быть выключена, если она есть.

Именно это требование прописано в пункте 21.13 Правил дорожного движения.

Люльку для младенцев устанавливают только головой вперед по движению авто. Фото Freepik

Обычно фронтальная подушка безопасности выключается тумблером или штатным ключом, а сам замок находится у передних дверей или “бардачка” авто. При этом в салоне должен загореться сигнальный знак, что передняя подушка деактивирована.

Подробную информацию об отключении подушки можно найти в инструкции к конкретному автомобилю.

Какие автокресла можно устанавливать спереди

С учетом требований ПДД фактически на переднем сиденье можно использовать только один тип детских удерживающих систем.

Речь идет об автолюльках или креслах для младенцев, которые устанавливаются против направления движения автомобиля.

Такие системы применяют для детей примерно до двух-трех лет. Именно они соответствуют требованиям ПДД относительно исключения для первого ряда сидений.

Другие типы автокресел - те, что устанавливаются по направлению движения, а также бустеры - на переднем сиденье использовать не разрешено.

Если детей двое, лучше сажать их на втором ряду авто. Фото Freepik

Какой штраф за нарушение правил перевозки детей

Ответственность за нарушение правил перевозки детей предусмотрена статьей 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

За перевозку ребенка без детской удерживающей системы предусмотрен штраф 30 необлагаемых минимумов доходов граждан, что сейчас составляет 510 гривен.

Если водитель в течение года повторно нарушит эти правила, штраф возрастает до 50 необлагаемых минимумов, то есть 850 гривен.

Кстати в полиции напомнили, как правильно перевозить детей

Вывод

Правила перевозки детей в Украине довольно просты, но имеют несколько важных нюансов. Если рост ребенка меньше 150 сантиметров, его обязательно нужно перевозить в детской удерживающей системе.

В большинстве случаев автокресла должны устанавливаться на заднем сиденье автомобиля. Переднее сиденье разрешено использовать только в исключительной ситуации - для ребенка в возрасте до трех лет, в кресле против направления движения и с выключенной фронтальной подушкой безопасности.

Фактически это означает, что спереди можно устанавливать только автолюльки или кресла для младенцев, тогда как все другие типы детских автокресел должны использоваться на заднем ряду сидений.