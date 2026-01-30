Мультилифт на шасси DAF для фронтовой логистики на грузовых операциях сам себя обслуживает

Дарителем транспортного транша стал благотворительный фонд "Твой шаг". Он на этот раз передал в войска два автомобиля. Грузовой фургон ОреІ достался отдельной артиллерийской бригаде НГУ, а тяжелый грузовик – Центру специального назначения "Омега".

Если о фургонах мы уже не раз рассказывали, повторяться не будем, то о мультилифте информации практически не было.

Без посторонней помощи на грузовых операциях

Для армейской логистики такая техника имеет неоценимое значение. Полноприводный DAF 2300 6×6 Drops с крюковым погрузчиком самостоятельный в работе, не требует дополнительных кранов или бригады грузчиков – сама на борт вытянет нужную фасованную в тару поклажу и сама же ее снимет по прибытию к месту назначения.

В моторной нише стоит 8,25-литровый 6-цилиндровый турбодвигатель мощностью 250 л.с. он работает в паре 8-ступенчатой механической коробкой передач с гидротрансформатором.

Только современные реалии войны доказали, что в армейской логистике мильтилифтовым машинам отведено очень много транспортных операций как в сторону передовой, так и в обратном направлении. Фото: Твой шаг

Такая машина способна перевозить стандартные грузы или 20-футовые контейнеры ISO, используя раскладные интегрированные поворотные замки. Мультилифтовая надстройка 20ft ISO Marshalls Flat Rac рассчитана не только на контейнеры, она пригодна для перевозки самых разнообразных тяжелых грузов, эвакуацию поврежденной техники, в т.ч. мастерских контейнерного типа быстрая загрузка и транспортировка мобильных полевых контейнерных мастерских.

Крюковая система погрузки позволяет работать быстро, эффективно в сложных полевых условиях. Это экономит время, повышает гибкость и напрямую влияет на результат.