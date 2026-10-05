Музейный экспонат по цене новой квартиры: в Днепре продают BMW M3 E46

Как сообщает издание TopGir, уникальное объявление появилось на платформе AUTO.RIA. Автомобиль оснащен классическим 3,2-литровым бензиновым двигателем, работающим в паре с механической коробкой передач, что делает его особенно привлекательным для пуристов и настоящих фанатов марки.

Серое баварское купе сменило троих владельцев за свою историю. Последнее регистрационное действие произошло 25 апреля 2023 года, когда машину переоформили на нового хозяина по договору купли-продажи.

Сам продавец не скрывает гордости за состояние машины, называя ее "автомобилем музейного образца". Кстати, вживую осмотреть эту легенду действительно можно в музее BMW, расположенном в селе Орловщина на Днепропетровщине.

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Фото: AUTO.RIA

Однако есть один нюанс, на который стоит обратить внимание потенциальному покупателю, прежде чем выложить почти 3 миллиона гривен. В объявлении отсутствуют подробные данные об истории обслуживания, состоянии родного лакокрасочного покрытия и документальных подтверждениях заявленного мизерного пробега.

Не первая экзотика в регионе

Напомним, что Днепр в последнее время удивляет необычными автомобильными лотами. Как уже сообщалось на нашем сайте, ранее в городе выставили на продажу поддельный Mercedes-Benz 1936 за безумные 97 тысяч долларов.

На самом же деле под видом раритета продавали стилизованную реплику модели 770 W150 Cabriolet F, которая проехала всего тысячу километров. Так что рынок эксклюзивных авто в регионе продолжает пополняться интересными, хоть и иногда неоднозначными экземплярами.