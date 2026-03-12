На американском аукционе Copart "биток" продали за $813 тысяч: что это за машина

На страховом аукционе Copart в США продали редкий гиперкар McLaren Elva 2021 года выпуска. По данным сервиса анализа аукционов Copart и статистики AutoAstat, автомобиль ушел с молотка 26 февраля 2026 года за $813 000, несмотря на то что его начальная розничная стоимость превышала $2 млн.

Гиперкар с ценой более двух миллионов

Согласно данным аукциона, рыночная (Retail) стоимость автомобиля оценивалась в $2 034 541, а стоимость восстановления - примерно $1 803 345.

Нет информации о том, что именно произошло с машиной, но капот, похоже, нужно заменить. Система активного управления воздухом автомобиля, которая направляет воздух через нос, исчезла.

Кроме того, радиатор поврежден, а тормоза не работают. Это звучит очень дорого. Все остальное выглядит неповрежденным: никаких деформаций и никаких развернутых подушек безопасности. Кроме того, в описании сказано, что он заводится и едет.

Даже несмотря на значительные повреждения, лот вызвал большой интерес среди покупателей - финальная цена превысила 800 тысяч долларов, что является очень высоким показателем даже для суперкаров на страховых аукционах.

Один из самых редких McLaren

McLaren Elva - один из самых эксклюзивных автомобилей британского бренда. Это открытый гиперкар без традиционного лобового стекла, создан в серии Ultimate Series.

Модель получила 4,0-литровый битурбированный V8, который развивает примерно 815 лошадиных сил.

Автомобиль способен разгоняться до 100 км/ч менее чем за 3 секунды, а главной особенностью стала система AAMS (Active Air Management System), формирующая воздушный поток перед водителем и пассажиром вместо обычного стекла.

Настоящий коллекционный автомобиль

McLaren Elva выпускали очень ограниченным тиражом. Изначально компания планировала изготовить 399 автомобилей, но позже производство сократили до 249 экземпляров.

Именно поэтому даже поврежденные автомобили этой модели могут стоить сотни тысяч долларов на аукционах.

Почему такие авто покупают даже после аварий

Для многих покупателей подобные лоты являются способом приобрести редкий автомобиль значительно дешевле его первоначальной цены.

В случае с McLaren Elva разница между рыночной ценой более $2 млн и финальной ставкой $813 тыс. составляет более $1,2 млн.

После восстановления такие автомобили могут стать ценным коллекционным активом или частью частных коллекций суперкаров.