На аукционе продадут Citroеn GS Birotor: роторный седан, который компания хотела выкупить и уничтожить

Обычный GS уже отличался нетрадиционной конструкцией. Модель имела обтекаемый кузов и фирменную гидропневматическую подвеску, а в 1971 году ее признали Европейским автомобилем года. Для создания роторной версии Citroеn использовал технологии Comotor – совместного предприятия с немецким NSU.

2,0-литровый двигатель развивал 106 лошадиных сил и работал в паре с трехступенчатой полуавтоматической коробкой передач. Однако момент для дебюта оказался крайне неудачным, поскольку в 1973 году начался нефтяной кризис, а роторный двигатель отличался высоким расходом горючего. Кроме того, GS Birotor стоил почти столько же, как более крупный и престижный Citroеn DS. В результате модель не стала массовой: производство завершили после выпуска только 847 автомобилей, пишет Carscoops.

Citroеn пытался вернуть проданные автомобили

После перехода Citroеn под контроль Peugeot новое руководство решило прекратить поддержку эксперимента с роторными двигателями. Компания пошла еще дальше – начала выкупать уже проданные GS Birotor, чтобы их утилизировать. По оценке Broad Arrow, до сегодняшнего дня сохранилось около 250 таких автомобилей. Один из них сейчас выставлен на аукцион The Quail Auction в рамках Недели автомобилей в Монтерее. Автомобиль 1973 ранее принадлежал автомобильному музею Маллина и имеет лишь 1740 км пробега. Его оценочная стоимость составляет 20-30 тысяч долларов.

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На аукционе также продается прототип M35

История роторных экспериментов Citroеn на этом не заканчивается. На продажу также был выставлен прототип M35 1970 года – автомобиль, ставший своеобразной лабораторией перед появлением GS Birotor. Он получил необычный кузов 2+2, разработанный Heuliez. Под ним скрываются гидропневматическая подвеска и однороторный двигатель объемом 995 см3.

Citroen изготовил всего 267 экземпляров M35. Автомобили передавали выбранным клиентам, которые фактически выполняли роль испытателей технологии в повседневной эксплуатации. Впоследствии компания также выкупала и уничтожала часть этих машин. Представленный на аукционе M35 ранее находился также в музее Маллина. Его пробег составляет 18 704 км, а оценочная стоимость – $30-40 тысяч.

Два редких Citroеn могут продать примерно за 50 тысяч долларов