На аукционе продали трековый гиперкар Ferrari 499P Modificata за 10 миллионов долларов

Как сообщает издание Classic Driver, торги за этот эксклюзивный лот организовал аукционный дом Gooding Christie's 8 ноября 2026 года. Итоговая стоимость автомобиля, учитывая все комиссионные сборы покупателя, остановилась на отметке чуть менее 10 миллионов долларов.

Выставленный на продажу экземпляр практически не видел трека и сохранился в идеальном состоянии. Эта модель относится к очень ограниченной партии, которую итальянцы выпустили специально для своих богатейших клиентов, хотя точный тираж гиперкара компания держит в секрете.

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Главная фишка этой покупки состоит в том, что новый хозяин не сможет просто поставить машину в свой гараж. По условиям контракта, гиперкар будет оставаться на базе в Маранелло до декабря 2028 года.

Покупатель становится участником элитной программы Sport Prototipi Clienti. Это означает, что Ferrari берет на себя абсолютно все заботы: от технического обслуживания сложного гоночного механизма до его транспортировки на международные автодромы.

Владельцу остается только прилететь на трек, одеть шлем и наслаждаться пилотированием болида, трижды покорявшего легендарный марафон в Ле-Мане. Во время заездов клиента будет сопровождаться профессиональная команда инженеров и механиков заводской конюшни.

Осенний бум на эксклюзивные авто

Напомним, что эта осень оказалась очень щедрой на громкие автомобильные аукционы. Как уже сообщалось на нашем сайте, недавно другой владелец редкого Ferrari Daytona SP3 сорвал настоящий куш, продав свой суперкар за рекордные 18,5 миллиона долларов. А вот качественную реплику легендарной модели 330 P4 пустили с молотка за более скромные 600 тысяч долларов, хотя покупателю придется изрядно попотеть с ее легализацией.

Кроме того, коллекционеры активно охотятся и на другие уникальные машины. В частности, на торги выставили единственный в мире 1058-сильный гиперкар Galpin GTR1 со скандальным прошлым, а также один из шести существующих родстеров Mercedes-Benz SLR McLaren, доработанным заводским подразделением британской марки.