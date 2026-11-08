На автомобиль упало дерево: кто должен заплатить за ремонт и как получить компенсацию

Как объясняет управляющий партнер АБ "Щенникова и партнеры" Анна Щенникова, ключевым является не сам факт падения дерева: "В таких делах решающими обычно три вещи: кто отвечал за дерево или технику, чьи действия или бездействие повлекли повреждения и чем подтверждена сумма убытков".

Кто отвечает за дерево

Прежде всего нужно установить, кому была передана территория, на которой росло дерево, и кто обязан был ухаживать за зелеными насаждениями.

Это может быть коммунальное предприятие, управляющая компания, ОСМД, предприятие или учреждение, собственник или пользователь земельного участка. На бесхозных территориях и пустырях ответственность может возлагаться на орган местного самоуправления.

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Поэтому автоматически подавать претензию или иск в городской совет только потому, что дерево росло в городе, неправильно.

"Не ограничивайтесь иском в городской совет только потому, что имущество коммунальное: установите документы о фактическом содержании, пользовании и распределении обязанностей", - советует Анна Щенникова.

Суды уже взимали более 150 тысяч гривен

В материалах приведено дело № 686/3495/25, в котором апелляционный суд оставил в силе решение о взыскании с управляющей компании 150 590 грн. материального и еще 5 000 грн. морального вреда.

Компания не смогла предоставить доказательства ежегодного обследования дерева или должным образом объяснить причину его падения.

Важно и то, что порывы ветра до 20 м/с суд в этом случае не признал непреодолимой силой, в частности, из-за отсутствия доказательств надлежащего ухода за деревом.

В другом деле, которое в 2023 году рассматривал Хмельницкий апелляционный суд, из городского департамента взыскали 48 415 грн материального и 4 000 грн морального ущерба. Суд установил, что дерево росло на земле общины, состояло на учете департамента, а именно департамент отвечал за его содержание.

Но иногда компенсации действительно может не быть

Сильный ветер не означает автоматического освобождения от ответственности балансодержателя. Однако действительно чрезвычайные погодные явления могут быть признаны непреодолимой силой.

В одном из приведенных судебных решений владельцу автомобиля отказали в компенсации после падения дерева на дороге, поскольку он не доказал бездействие лесного хозяйства и причинной связи, а погодные условия суд признал непреодолимой силой.

Юрист EvrikaLaw Ольга Брус обращает внимание, что обычной ссылки на непогоду недостаточно: "Ответственное лицо будет почти всегда ссылаться на "стихию", но обычный сильный ветер не является непреодолимой силой; освободить от ответственности может только поистине чрезвычайное явление".

Не убирайте дерево и не переставляйте автомобиль

Одна из важнейших вещей после происшествия – не спешить освобождать автомобиль от веток и не переставлять его до фиксации обстоятельств.

Необходимо сделать фото и видео общего плана, расположения машины, дерева и поврежденных деталей. Особенно полезно сфотографировать место излома дерева, пень, гнилую сердцевину, трещины, сухие ветки или другие признаки аварийного состояния.

"Гниль, сухостой, дупла или трещины являются главным доказательством того, что дерево было аварийным", - объясняет Ольга Брус.

Следует также зафиксировать адрес, время и контакты очевидцев.

Полицию лучше вызвать даже на парковку

Юристы советуют сообщить полицию по номеру 102, чтобы факт происшествия и повреждение автомобиля был зафиксирован официально.

Важно проследить, чтобы в материалах было указано конкретное место падения дерева и повреждение автомобиля.

Отдельно лучше зафиксировать, что машина была припаркована без нарушения Правил дорожного движения. Это может стать важным аргументом, поскольку ответчик в суде может ссылаться на то, что автомобиль стоял на газоне или под запретным знаком.

Погоду тоже лучше подтвердить документально

Если при падении дерева был сильный ветер, следует получить информацию о погодных условиях в соответствующий день.

Это поможет отделить обычную непогоду от действительно чрезвычайного погодного явления, которое потенциально может быть признано непреодолимой силой.

В то же время даже сильная непогода не обязательно уволит ответственного, если дерево давно находилось в аварийном состоянии и должно быть удалено раньше.

Как найти балансодержатель

Следующий шаг – письменно обратиться в орган местного самоуправления, профильного департамента, управляющего дома или ОСМД.

В запросе нужно выяснить, кому передана территория, кто отвечает за зеленые насаждения, проводились ли обследования дерева, составлялись ли акты о его состоянии и выдавались ли предписания или разрешения на обрезку или удаление.

Ольга Брус отмечает, что информацию о балансодержателе можно получить по запросу на публичную информацию, ответ на который должен предоставляться не позднее пяти рабочих дней.

Авто лучше не ремонтировать сразу

До надлежащей фиксации ущерба начинать ремонт нежелательно. Владельцу следует заказать оценку или автотовароведческое исследование. Если ремонт необходимо начать срочно, необходимо максимально подробно сфотографировать повреждения и сохранить счета, акты выполненных работ, чеки за запчасти и другие документы.

Перед проведением оценки юристы советуют пригласить представителя будущего ответчика на осмотр. Ольга Брус рекомендует сделать это телеграммой или заказным письмом с описанием вложения за 3-5 дней.

Это уменьшает риск того, что в будущем результаты оценки попытаются оспорить из-за отсутствия представителя балансодержателя.

Требовать можно не только деньги за кузовной ремонт

Размер ущерба подтверждается отчетом об оценке или заключением автотовароведческой экспертизы.

В требования могут входить реальная стоимость восстановительного ремонта, запчасти и работы, затраты на эвакуатор и проведение оценки. При наличии соответствующих оснований можно заявлять и требование компенсации морального вреда.

После сбора документов ответственному предприятию или органу посылают письменную претензию с суммой требования и сроком для добровольной компенсации.

Если добровольно не платят

В таком случае следующий шаг – иск в суд. Владельцу автомобиля нужно показать, кто именно должен ухаживать за деревом, в чем заключалось действие или бездействие этого лица или предприятия, как оно связано с падением дерева и чем подтверждается сумма ущерба.

Общий срок исковой давности составляет три года, но откладывать сбор улик не стоит. Состояние дерева после падения быстро меняется, его могут убрать, а важные следы исчезают.

С КАСКО все может быть проще

Если автомобиль застрахован за КАСКО и такое событие входит в покрытие договора, владельцу может быть проще обратиться в собственную страховую компанию.

После выплаты страховщик сам получает право требовать эти деньги от виновного в порядке суброгации.

То есть выяснять отношения с балансодержателем дерева в таком случае уже может страховая компания.