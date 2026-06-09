На автомобилях BMW водители уже проехали более 200 миллионов километров без рук на руле

BMW сообщила о важном рубеже для своей системы помощи водителю Highway Assistant: автомобили клиентов марки уже преодолели более 200 миллионов километров в режиме движения без рук на руле. Эта функция доступна в нескольких моделях BMW, в частности в 5 Series, 7 Series, iX, X5, X6, X7, XM, а также в новом электрическом BMW iX3.

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Что умеет BMW Highway Assistant

BMW Highway Assistant позволяет ехать по автомагистрали без необходимости постоянно держать руки на руле. Система работает на скорости до 130 км/ч и берет на себя продольное и поперечное управление автомобилем. То есть машина сама поддерживает скорость, дистанцию, полосу движения и траекторию.

Важная деталь: это не полный автопилот. Водитель все равно остается ответственным за движение и должен быть готовым вмешаться в любой момент. Но на длинной трассе такая система существенно снижает усталость, особенно когда речь идет о монотонных участках автобанов или магистралей.

BMW также реализовала автоматизированную смену полосы. Если автомобиль видит возможность для перестроения, водитель может подтвердить маневр взглядом. То есть не надо нажимать отдельные кнопки или активно вмешиваться в управление - достаточно посмотреть в соответствующем направлении, и система выполнит перестроение при безопасных условиях.

Система будет работать в более чем 20 странах Европы

До сих пор Highway Assistant предыдущего поколения был доступен в Германии, США и Канаде. Новая генерация системы значительно расширяет географию использования в Европе.

Начиная с нового BMW iX3, а впоследствии и в следующих моделях, в частности BMW i3 и BMW 7 Series, клиенты смогут пользоваться hands-free движением на подходящих маршрутах в более чем 20 европейских странах. Среди них - Германия, Австрия, Швейцария, Италия, Франция и страны Бенилюкса.

Впоследствии в перечень должны добавиться Великобритания, Ирландия, Испания и Португалия. В Северной, Восточной и Юго-Восточной Европе функция появится позже. Для украинских владельцев BMW это означает, что технология пока скорее европейская история для путешествий за рубежом, но направление развития понятно.

От въезда на магистраль до съезда с нее

В новом поколении Highway Assistant стал не просто системой удержания автомобиля в полосе. При активной навигации BMW Maps, автомобиль может помогать водителю от въезда на автомагистраль до съезда с нее. В BMW это называют логикой entry-2-exit.

То есть система лучше понимает маршрут, съезды, развязки и нужные перестроения. Для водителя это должно выглядеть как более естественная поддержка на всем скоростном участке, а не просто как отдельная функция “ехать ровно по полосе”.

Именно здесь BMW пытается показать отличие своего подхода. Компания делает акцент не на том, что машина заменяет водителя, а на том, что она сотрудничает с ним. В новых моделях это называют BMW Symbiotic Drive.

Водитель может вмешаться без отключения системы

Одна из интересных особенностей новой генерации - более естественное взаимодействие между человеком и электроникой. Когда система помощи активирована, водитель может ускорить автомобиль, подрулить или притормозить без того, чтобы Highway Assistant сразу полностью выключился.

Во многих автомобилях ассистенты работают по принципу “или я, или ты”: чуть активнее коснулся руля - система отключилась. BMW хочет сделать это мягче. Автомобиль должен воспринимать действия водителя не как конфликт, а как часть совместного управления.

Это важно для доверия. Ведь водитель не должен бояться вмешиваться в работу системы. Наоборот, он должен понимать, что в любой момент может скорректировать движение, а электроника останется понятной и прогнозируемой.

Безопасность держится не только на камерах

BMW отдельно отмечает, что hands-free движение базируется на специальной концепции безопасности. Автомобиль использует камеры, высокоточные карты и резервные системы для определения полосы и позиции машины на дороге.

Боковые камеры постоянно проверяют, остается ли автомобиль по центру полосы. Отдельный safety-чип в ADAS-компьютере контролирует, ли все системы работают корректно. Это нужно именно для того, чтобы hands-free режим не зависел от одного датчика или одного источника данных.

Но самый важный элемент безопасности все равно сидит за рулем. Камера в салоне следит, ли водитель внимателен и готов ли взять управление на себя. Система анализирует направление взгляда, состояние глаз и движения головы. Если автомобиль видит, что водитель отвлекся или условия уже не подходят для движения без рук, он просит вернуть руки на руль.

Например, такое требование может появиться перед съездом с автомагистрали или в ситуации, где hands-free режим уже не уместен.

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Это все еще SAE Level 2

Несмотря на впечатляющий пробег в 200 миллионов километров без рук на руле, BMW Highway Assistant остается системой уровня SAE Level 2. То есть автомобиль может одновременно управлять скоростью, дистанцией и направлением движения, но ответственность не переходит к машине.

Это принципиальная разница. Водитель не может спать, читать книгу или полностью игнорировать дорогу. Highway Assistant - это очень продвинутый ассистент для автомагистралей, а не автономный автомобиль в юридическом смысле.

Именно поэтому BMW делает акцент на симбиозе человека и системы. Машина помогает, но не забирает роль водителя окончательно.

Почему 200 миллионов километров - важная цифра

Для автопроизводителя реальный пробег клиентов важнее лабораторных демонстраций. Одно дело - показать систему на полигоне или во время короткого медиатеста. Другое - когда владельцы ежедневно пользуются ею на обычных дорогах, в разных странах, с разным трафиком и погодой.

В BMW говорят, что более 200 миллионов километров hands-free движения подтверждают надежность и практическую пользу Highway Assistant в повседневной жизни. И это действительно сильный аргумент. Потому что будущее автономного вождения зависит не только от того, насколько эффектно технология выглядит в презентации, а от того, готовы ли люди доверять ей ежедневно.

Для Украины эта история пока имеет больше технологическое значение. Но она хорошо показывает, куда движутся премиальные автопроизводители: не к резкому прыжку в полный автопилот, а к постепенному расширению зон, где автомобиль может безопасно брать на себя часть работы водителя.

И новый BMW iX3, который уже стал носителем следующего поколения систем помощи, как раз показывает это направление: больше автоматизации, больше понятного взаимодействия с водителем и меньше усталости на длинных скоростных маршрутах.