На BMW 5-Series обещал довезти до белорусской границы: сколько водитель хотел за "услугу"

О раскрытии схемы сообщили в Государственной пограничной службе Украины. Операцию провели пограничники 4-го отряда совместно с сотрудниками СБУ, Национальной полиции и прокуратуры.

За поездку на BMW просили 8000 долларов

По данным следствия, схему организовал 44-летний житель Днепра. Свои услуги он оценивал в 8000 долларов с одного человека.

Организатор якобы обещал перевезти мужчину из Харькова в Ровенскую область на BMW 5-Series. После автомобильной части маршрута клиента должны были присоединить к группе, которая планировала пешком пересечь украинско-белорусскую границу вне официальных пунктов пропуска.

BMW 5-Series, на котором обещали довезти до границы. Фото ГПСУ

Участникам схемы заранее советовали приобрести военную одежду и брать с собой только самое необходимое. Часть маршрута им предстояло преодолевать пешком.

Задержали во время передачи первого транша

Правоохранители задержали подозреваемого во время получения первой части оговоренной суммы – 4000 долларов.

Во время задержания изъяли деньги, мобильный телефон и BMW 5-Series, который, по версии следствия, использовался для перевозки участников схемы.

Автомобиль может быть признан вещественным доказательством в уголовном производстве. Дальнейшая судьба BMW, в частности вопрос об аресте или возможной конфискации, будет решаться судом.

Подозреваемого взяли под стражу

Задержанному сообщили о подозрении в организации незаконной переправки людей через государственную границу Украины.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. В случае доказательства вины мужчине грозит от семи до девяти лет лишения свободы.

Окончательное решение о виновности подозреваемого и дальнейшей судьбе изъятого BMW 5-Series будет принимать суд.