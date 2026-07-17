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На Буковине мужчина почти год торговал контрафактным дизельным топливом: никто не видел, не слышал, не реагировал

В Черновицкой области в суд направлен обвинительный акт в отношении жителя Днестровского района, которого обвиняют в незаконном приобретении, хранении с целью сбыта и реализации незаконно изготовленного дизельного топлива.
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ФОТО: Коллаж Авто24|

Почти год автозаправочная станция в селе Рукшин продавала некачественное дизельное топливо

Валентин Ожго
logo17 июля, 20:21
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По данным следствия, мужчина почти год торговал дизельным топливом через автозаправочную станцию, не имея необходимых документов для законной деятельности. Сырье неизвестного происхождения он закупал у неустановленных лиц по заниженным ценам, хранил в резервуарах АЗС и продавал местным водителям.

Об этом ловком дельце говорится в пресс-релизах детективов регионального БЭБ и Черновицкой областной прокуратуры.

Работал без регистрации

Следствие установило, что при продаже топлива расчеты с клиентами проводились без отражения операций в бухгалтерском и налоговом учете.

В рамках досудебного расследования правоохранители провели обыски на автозаправочной станции и в местах хранения топлива. Всего изъяли почти три тонны дизельного топлива.

Подозреваемый организовал сбыт контрафактного топлива через автозаправочную станцию в Днестровском районе. Фото: БЭБ Черновицкой области

Экспертиза подтвердила несоответствие стандартам

По результатам экспертиз установлено, что изъятое дизельное топливо не соответствовало требованиям государственного стандарта ДСТУ и технического регламента по дизельному топливу ЕВРО-5 по ключевым показателям качества.

Дело передано в суд

Досудебное расследование проводили детективы Территориального управления БЭБ в Черновицкой области при оперативном сопровождении Управления СБУ в Черновицкой области. В настоящее время обвинительный акт (ч. 1 ст. 204 УК Украины) направлен в суд.

В то же время, в соответствии со ст. 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

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