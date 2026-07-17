На Буковине мужчина почти год торговал контрафактным дизельным топливом: никто не видел, не слышал, не реагировал

По данным следствия, мужчина почти год торговал дизельным топливом через автозаправочную станцию, не имея необходимых документов для законной деятельности. Сырье неизвестного происхождения он закупал у неустановленных лиц по заниженным ценам, хранил в резервуарах АЗС и продавал местным водителям.

Об этом ловком дельце говорится в пресс-релизах детективов регионального БЭБ и Черновицкой областной прокуратуры.

Работал без регистрации

Следствие установило, что при продаже топлива расчеты с клиентами проводились без отражения операций в бухгалтерском и налоговом учете.

В рамках досудебного расследования правоохранители провели обыски на автозаправочной станции и в местах хранения топлива. Всего изъяли почти три тонны дизельного топлива.

Подозреваемый организовал сбыт контрафактного топлива через автозаправочную станцию в Днестровском районе. Фото: БЭБ Черновицкой области

Экспертиза подтвердила несоответствие стандартам

По результатам экспертиз установлено, что изъятое дизельное топливо не соответствовало требованиям государственного стандарта ДСТУ и технического регламента по дизельному топливу ЕВРО-5 по ключевым показателям качества.

Дело передано в суд

Досудебное расследование проводили детективы Территориального управления БЭБ в Черновицкой области при оперативном сопровождении Управления СБУ в Черновицкой области. В настоящее время обвинительный акт (ч. 1 ст. 204 УК Украины) направлен в суд.

В то же время, в соответствии со ст. 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.