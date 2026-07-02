На Буковине разоблачили адвоката, который организовали бизнес с использованием гуманитарных автомобилей

Как сообщили в Черновицкой областной прокуратуре и Нацполиции, благотворительные фонды были оформлены на подставных лиц.

Организаторы обеспечили их государственную регистрацию, открытие банковских счетов, создание электронных цифровых подписей, страниц в соцсетях и других необходимых реквизитов.

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Формальные руководители благотворительных организаций получали за это вознаграждение.

Автомобили продавали после пересечения границы

По данным следствия, в течение июля–декабря 2025 года участники схемы ввезли через пункты пропуска Черновицкой и Львовской таможни восемь транспортных средств общей стоимостью более 4,2 млн грн. Среди них были внедорожники, микроавтобусы и крупногабаритные грузовики.

Чтобы избежать уплаты таможенных сборов, в таможенные органы подавали документы с ложными сведениями о том, что транспорт предназначен для благотворительных организаций.

На самом же деле после пересечения границы автомобили передавали третьим лицам для личного пользования или ведения хозяйственной деятельности, а часть продавали за наличные.

Схему подозреваемые организовывали самостоятельно, но ничего нового они не придумали. Фото: из материалов уголовного производства

Подозрение и залоги

В ходе санкционированных обысков правоохранители изъяли транспортные средства, документацию и другие доказательства предполагаемой противоправной деятельности.

Всем троим фигурантам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 201-4 Уголовного кодекса Украины (контрабанда подакцизных товаров). Суд избрал им меру пресечения в виде залога – более 260 тыс. грн каждому. Санкция статьи предусматривает до 11 лет лишения свободы.

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Досудебное расследование проводят детективы Территориального управления БЭБ в Черновицкой области при оперативном сопровождении СБУ и Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины, процессуальное руководство обеспечивает Черновицкая областная прокуратура.