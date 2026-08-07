На Буковине за 500 метров до границы перехватили Renault Trafic: стоячих пассажиров водитель не вез

По данным Черновицкой областной прокуратуры и Черновицкого пограничного отряда, 24-летний житель Днепропетровской области выполнял роль водителя в схеме незаконной переправки мужчин за пределы Украины.

В начале августа он собрал шестерых "клиентов" из Киевской, Одесской и Черновицкой областей, после чего на микроавтобусе Renault Trafic отправился в направлении приграничья Днестровского района.

Инструктаж по дороге

По версии следствия, чтобы не попасть на проверку, водитель сменил маршрут, по полевым дорогам объехал пограничный контрольный пост и продолжил движение в сторону государственной границы.

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В ходе поездки водитель не только перевозил пассажиров, но и объяснял им маршрут, порядок действий и правила поведения во время незаконного пересечения границы.

Впрочем, завершить поездку не удалось. Автомобиль остановили правоохранители, когда до границы оставалось максимум 500 метров.

Фактически на самой границе всех пассажиров и водителя микроавтобуса Renault Trafic полиция и пограничники попросили на выход. Фото: полиция Черновицкой области

Билет в Молдову – до 14 тысяч долларов

По информации следствия, каждый из шести мужчин заплатил организаторам незаконной схемы от 7 до 14 тысяч долларов США за переправку в Молдову.

Правоохранители устанавливают организаторов канала и других лиц, причастных к его работе.

Что угрожает водителю

Перевозчику уже сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу). Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога более 260 тысяч гривен.

Санкция статьи предусматривает до девяти лет лишения свободы.

Досудебное расследование осуществляют следователи Днестровского районного отдела полиции при оперативном сопровождении 31-го пограничного отряда.