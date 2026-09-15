На чем дешевле ездить в сентябре: свежее сравнение бензина, дизеля, газа и электричества

Специалисты Института исследований авторынка обновил расчет стоимости 100 км пробега для разных силовых установок. Как и в предыдущих исследованиях, за основу приняли Volkswagen Golf VII FL, что позволяет минимизировать влияние разницы в массе, аэродинамике и конструкции автомобилей.

Сколько стоят 100 км в сентябре 2026 года

Стоимость 100 км для Volkswagen Golf с разными силовыми установками и источниками энергии, грн. Данные Института исследований авторынка

Электромобиль остается вне конкуренции

Если электромобиль заряжается дома по ночному тарифу, 100 км обходятся всего в 38 гривен. По дневному тарифу расходы удваиваются до 76 гривен, но даже в этом случае разница с автомобилями на бензине или дизеле остается огромной.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

На публичных зарядных станциях преимущество электромобиля уже не столь драматично. По расчетам ИДА, 100 км на медленной AC-станции стоят 333 гривны, а на быстрой DC-зарядке – 403 гривны.

То есть домашняя розетка остается главным аргументом в пользу электромобиля с точки зрения ежедневных затрат. Ранее Auto24 также сравнивал стоимость 100 км для электромобиля и бензинового авто, и нынешние цифры еще раз показывают, насколько важно место зарядки.

Газ больше не дает прежней экономии

Автомобиль с ГБО в сентябре нуждается примерно в 491 гривне на 100 км. Это самый выгодный вариант среди автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, но отрыв от бензина уже далеко не столь велик, как несколько лет назад.

По сравнению с бензиновым Golf экономия составляет около 18%. При этом владелец автомобиля из ГБО получает дополнительное оборудование, более тяжелый баллон и потребность в его периодическом обслуживании.

Ранее Auto24 уже показывал, как электромобиль по затратам на 100 км опережает автомобиль с ГБО, и сентябрьский расчет подтверждает эту тенденцию.

Дизель резко приблизился к бензину

Дизельный Golf в сентябре тратит на 100 км около 528 гривен. Это на 39 гривен больше, чем месяцем ранее.

Причина очевидна – дизельное топливо стремительно дорожает. На украинских АЗС средняя цена уже превышает 94 гривны за литр, а на отдельных станциях литр дизеля стоит около 100 гривен.

Для дизельных автомобилей это особенно неприятное изменение, ведь именно низкие расходы топлива традиционно являлись одной из главных причин их популярности.

Бензин самый дорогой

Бензиновый Golf в этом сравнении стал самым дорогим. Сто километров пробега теперь стоит около 595 гривен, что на 28 гривен больше, чем месяцем ранее.

Таким образом, между бензином и дизелем разница составляет всего 67 гривен на 100 км. А вот ГБО позволяет сэкономить около 104 гривен по сравнению с бензиновой версией.

Еще больше разрыв увеличивается, если сравнивать автомобили с ДВС с электромобилем на домашней зарядке. 595 гривен за бензин против 38 гривен за ночную электроэнергию – это разница более чем в 15 раз.

Дизель дорожает не только для автомобилистов

Удорожание дизельного топлива имеет гораздо более широкие последствия, чем просто увеличение расходов владельцев дизельных легковушек.

Дизель является основным топливом для грузовиков, автобусов, спецтехники, строительных машин и значительной части коммерческого транспорта. Поэтому дороже дизтопливо может в конечном итоге отразиться и на стоимости перевозок, логистике, а через нее - на ценах товаров и услуг.

Это уже не первое резкое движение цен на украинском топливном рынке. В августе Auto24 писал о последствиях скачка стоимости горючего для рынка подержанных автомобилей.

Публичные зарядки пока не дорожают

На этом фоне тарифы на зарядку электромобилей остались практически без изменений. В сентябрьском расчете ИДА 100 км на AC-зарядке стоят 333 гривны, а на DC – 403 гривны.

Это важно, поскольку именно высокая цена публичной зарядки является главным недостатком электромобиля для водителей, которые не могут заряжать машину дома. В то же время даже быстрая зарядка сейчас обходится дешевле 100 км на бензиновом Golf.

Что не учитывает этот расчет

Цифры ИДА показывают только прямые затраты на энергию для движения автомобиля. Здесь нет амортизации, утраты стоимости машины, страхования, налогов и стоимости планового технического обслуживания.

Не учтены также расходы на шины, тормоза и другие компоненты, которые изнашиваются при эксплуатации. Для электромобилей отдельно не учтены потери при зарядке и энергия, необходимая для поддержания температурного режима батареи.

Поэтому это не сравнение полной стоимости владения автомобилем, а именно ответ на простой вопрос: сколько денег нужно потратить на энергию, чтобы проехать 100 км.