В Grand Theft Auto VI игроки вернутся в Vice City и отправятся в вымышленный штат Леонида. Как свидетельствуют официальные материалы Rockstar Games, автомобили снова будут играть заметную роль в игре. Часть машин еще до релиза показали в трейлерах и на скриншотах.

В GTA автомобили имеют свои марки и названия, а их дизайн часто сочетает черты нескольких реальных моделей. Ниже – самые интересные из уже показанных машин. Сопоставление с серийными автомобилями приведено по идентификации профильного каталога GTABase: это оценка сходства, а не список лицензированных моделей от автопроизводителей.

Пикап Джейсона: знакомство начинается с Ford Ranchero

Один из самых заметных автомобилей новой игры – Vapid Ganado '70, личная машина Джейсона Дюваля. Этот пикап появляется в промоматериалах рядом с главными героями и не раз попадает во второй трейлер.

За его основу взяли Ford Ranchero в 1970 году, придав черты Mercury Cougar 1969 года.– 1970 год.

Здесь хорошо видна сама идея Ranchero: легковые пропорции, длинный капот, двухместная кабина и открытый грузовой кузов. Ganado существенно отличается от высоких современных пикапов и запоминается именно своим низким силуэтом.

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Ferrari и Lamborghini: итальянская классика возвращается

Среди официально названных автомобилей есть '95 Grotti Cheetah (на фото вверху). Rockstar показывает эту машину в материалах Ultimate Edition.

В ее облике GTABase узнает Ferrari Testarossa и 512 BB – низкие итальянские спорткары с широкой задней частью кузова. Для Vice City, где в кадре постоянно появляются пальмы и приморские дороги, такая модель смотрится вполне уместно.

Еще один знакомый силуэт – Pegassi Infernus Classic. Самая очевидная ассоциация здесь с Lamborghini Diablo, хотя каталог также отмечает элементы Cizeta V16T и Ferrari Testarossa. Это характерный для GTA подход: общий образ легко узнать, но отдельные детали ведут к разным реальным автомобилям.

Porsche 911 под названием Pfister

Поклонники Porsche найдут в показанном автопарке Pfister Comet S2 Cabrio. Его главным реальным прототипом GTABase называет Porsche 911 Turbo S Cabriolet.

Открытый кузов и характерные пропорции делают эту машину одной из самых простых для узнавания. В то же время знакомый вид еще не означает, что игровая модель будет повторять характеристики настоящего 911. Comet S2 Cabrio уже известен игрокам GTA Online, а теперь его показали и в материалах шестой части.

Dodge Viper и Chevrolet Corvette: два разных американских спорткара

Bravado Banshee – старый знакомый поклонников серии. Название встречалось еще у GTA III, а главным источником вдохновения для дизайна остается Dodge Viper. Его образ узнается за длинным капотом и смещенной назад кабиной.

Рядом с ним у GTA 6 появится Invetero Coquette D10, на котором легко увидеть Chevrolet Corvette C8. Пропорции здесь уже другие: более короткая передняя часть и выразительный объем кузова позади салона. Поэтому даже в рамках американских спорткаров разработчики показали машины с разной внешностью.

BMW: современное купе и классическая «тройка»

За компактные германские купе отвечает Übermacht Cypher. По идентификации GTABase, его основной прототип – BMW M2 поколения F87.

Отдельные элементы также напоминают BMW M6 и M8. Это еще один пример того, как дизайнеры собирают свою модель с хорошо знакомых автомобильных черт.

Тем, кому более близкая классика, стоит присмотреться к Übermacht Sentinel Classic. В нем узнается BMW M3 поколения E30. Угловатый кузов и компактные пропорции заметно отличают эту машину от современных спортивных моделей.

Dodge Challenger с примесью Mustang и Camaro

Американские маслкары представляет, в частности, Bravado Gauntlet Hellfire. Главным прототипом GTABase называет Dodge Challenger SRT Demon 2018 года. В то же время в дизайне отмечают черты Chevrolet Camaro пятого поколения и Ford Mustang шестой генерации.

Это огромное двухдверное купе с массивным кузовом и длинноватым капотом. Облик сразу подсказывает, к какому автомобильному классу оно принадлежит. А вот сравнивать его разгон или управляемость с реальным Demon до проверки финальной игры рано.

Большие машины: от Ford F-150 до «Гелендвагена»

В современных пикапах тоже есть знакомые черты. Vapid Caracara 4x4 напоминает Ford F-150 Raptor второго поколения. В отличие от низкого Ganado Джейсона, это высокий пикап с большой кабиной и более массивными пропорциями. Он уже появлялся в GTA Online и находится в промоматериалах GTA 6.

Benefactor Dubsta узнают и те, кто не следит за американским автопромом: его основным прототипом является Mercedes-Benz G-Class. Угловатый силуэт сохраняет образ знакомого «Гелендвагена», хотя название и детали кузова у игры собственные.

Какая быстрая?

Это лишь часть автомобилей, которые можно увидеть в материалах новой GTA. Список показанных машин не следует воспринимать как окончательный каталог всего транспорта игры.

Так же внешнее сходство с Ferrari, BMW или Dodge не дает ответа, какая машина будет самой быстрой. Сравнение разгона, максимальной скорости и управляемости требует проверки в финальной версии GTA 6.