На дороге возле Львова возводят габионную стену: от кого будет оборона

По заказу коммунального предприятия "Львовавтодор" на этом участке дороги сооружают подпорную стенку, которая укрепит опасный склон.

О новом строительном объекте на карте города сообщила мэрия на своем сайте.

Проект реализует подрядная компания "Автомагистраль-Юг". Она уже хорошо себя зарекомендовала на других дорожных объектах Львовщины, в том числе и в быстрой и качественной реконструкции автомагистрали к пункту пропуска на границе.

Что именно делается на этой локации?

На сложном участке возле лесного склона дорожники возводят габионную подпорную стенку. Это – конструкция из металлических сеток, заполненных камнями. Она должна стабилизировать почву и предотвратить возможные оползни на дорогу.

Работы будут выполнены в несколько этапов. Сначала готовят основу, далее монтируют каркасы, после чего их вручную заполняют камнями и жестко фиксируют между собой.

На земляных операциях работает техника, но камни укладываются вручную.

Операционный процесс выполняется вручную

Сейчас на объекте одновременно идет подготовка основы и непосредственное возведение новой стенки. Вдоль склона уже видны первые ярусы габионов, между конструкцией и почвой уложен геотекстиль для дополнительной стабилизации.



"Это поэтапный и кропотливый процесс. Сперва готовим основу, далее устанавливаем каркасы, после чего каждый элемент вручную заполняется камнями и фиксируется. Так мы усиливаем устойчивость склона на въезде во Львов со стороны Винников, – отметили в ЛКП "Львовавтодор".

Движение транспорта замедлено

Из-за работы большого количества крупногабаритной техники на этом участке дороги внедрено реверсное движение. Оно регулируется в автоматическом режиме светофорами с обеих сторон.

Перекрытие вводят частями, чтобы минимизировать задержки транспорта. Правда, скорость здесь ощутимо упала.



В целом речь идет об укреплении склона на участке длиной около 500 метров. Работы выполняют поэтапно отрезками по 100–150 метров, что не так сильно тормозит движение.