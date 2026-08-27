На фронте испытывают роботов со спаренными автоматами Калашникова

Разработку создали по техническому заданию кластера оборонных инноваций Brave1. Проект получил грантовое финансирование, а путь от концепции до готового прототипа занял менее шести месяцев.

О новации в сегменте НРК и его вооружении идет речь в релизе Минобороны Украины.

Что это за роботизированный комплекс

В основе комплекса – четырехколесное шасси с защищенным корпусом и безвоздушными шинами (air-free). По замыслу разработчиков такая конструкция должна выдерживать обломки, шары и проколы шин, а также позволять комплексу передвигаться по сложной местности.

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На шасси установлена спаренная турель. Она использует одновременно два автомата. Это должно обеспечивать большую плотность огня во время боевых действий против вражеской пехоты.

В то же время, саму турель можно устанавливать не только на эту платформу, но и на другие колесные и гусеничные наземные. роботизированные комплексы.

Такие резиновые колеса дают мягкий ход, что при стрельбе в движении меньше сбивает прицел и не боятся проколов от шаров и острых обломков. Фото: сайт Минобороны Украины

Почему использовали обычные автоматы

Одна из ключевых особенностей разработки – использование уже распространенного в войске стрелкового оружия.

Это позволяет не создавать отдельную сложную систему вооружения для работы, а адаптировать имеющиеся автоматы под дистанционное управление.

По данным Минобороны, такой подход должен удешевить производство и упростить масштабирование роботизированных комплексов.

Обычные автоматы Калашникова советского образца адаптированы под дистанционно управляемый модуль – все просто, не очень дорого и, главное, результативно в противостоянии вражеской пехоте. Фото: сайт Минобороны Украины

Работа на передовой

Новые НРК уже испытывают несколько подразделений Сил обороны Украины прямо в боевых условиях. В частности, подтверждены случаи применения комплексов Центром специальных операций "А" СБУ против вражеских засад с дронами–"ждунами".

Это важный этап для подобных разработок: после полигонных тестов система проверяется уже в условиях реального фронта, где на ее работу оказывают влияние рельеф, связь, обломки, огневое воздействие и другие факторы.

Роботов хотят отправить туда, где опасно людям

В Минобороны отмечают, что развитие наземных роботизированных комплексов должно в первую очередь уменьшать риски для военных.

Чего-чего, а патронов 7,62 для таких роботизированных комплексов в Украине еще достаточно и врага будет чем угощать. Фото: сайт Минобороны Украины

Идея состоит в том, чтобы постепенно передавать работам наиболее опасные задачи на передовой, минимизируя нахождение пехоты в зоне прямого огневого контакта.

По данным ведомства, с начала 2026 года украинские наземные роботизированные комплексы уже выполнили более 100 тысяч задач вместо военнослужащих на фронте.

Новые турели– еще один вариант того, как украинские разработчики пытаются превратить эту концепцию в серийный инструмент для армии.