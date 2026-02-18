На горную дорогу из Мукачево во Львов пригнали буровую машину и бульдозер

Автомагистраль Мукачево - Львов в июне 2020 года вывели из строя в этом месте мощное наводнение и селевые потоки. Они не только заблокировали дорогу, но и частично разрушили старую подпорную стенку (411 м).

Тогда проезд удалось разблокировали восстановить за 7 часов. Как пишет Служба восстановления и развития инфраструктуры в Ивано-Франковской области, это был временный вариант, потому что участок требовал капитального, а не временного решения.

Деньги выделены, зима не мешает

В прошлом году правительство выделило средства и работы стартовали. Проектом предусмотрено устройство подпорной стенки на 750 погонных метров, а также сооружение мостового перехода протяженностью 18 м через реку Прут.

Сейчас на объекте работает буровая установка. Уже устроено более 80 буронабивных свай глубиной 4 метра, большинство из которых забетонировано. Параллельно экскаватор готовит новую площадку для дальнейшего выполнения работ.

Для буронабивных и земляных работ снежная зима не является преградой. Фото: Служба восстановления

В этом году планируется осуществить:

устройство монолитного железобетонного фундамента подпорной стенки;

монтаж сборных железобетонных блоков;

осуществление монолитных работ.

Будет начат и ряд других работ. Проектом предусмотрено обустройство тротуара и наружного освещения вдоль подпорной стенки, а также капитальный ремонт мостового перехода через реку Прут.

О календарных сроках работ и дату сдачи объекта для полноценного движения на этом участке пути пока не сообщается.