Укр
Ру

На границе с Польшей строят две огромные и долгожданные стоянки для грузовиков

Строительство новых площадок для стоянки грузового транспорта приступили к пунктам пропуска "Рава-Русская - Хребенное" и "Краковец - Корчева". В общей сложности там обустроят почти 500 мест для грузовиков.
На выезде из Украины в Польшу сооружают две большие стоянки для фур

ФОТО: Минразвития громад|

Это только начало работ, но старт удачный

Валентин Ожго
logo12 августа, 15:20
logo0
logo0 мин

Около "Равы-Русской" предусмотрено 270 паркомест, а возле "Краковца" – еще 200. Площадки предназначены для временной остановки грузовиков, отдыха водителей и ожидания перед пересечением границы.

О новых объектах для международного логистического процесса на оживленных магистральных направлениях идет речь в релизе Минразвития.

Не просто стоянка

Новые локации должны стать полноценными зонами ожидания. Здесь обустроят дорожное покрытие, освещение, тротуары, полосы въезда и выезда, дорожные знаки и ограждения.

Топливо
Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на 

Для водителей предусмотрены санитарно-бытовые помещения, водоснабжение и водоотвод. На площадке возле "Краковца" уже выполняются работы по обустройству скважин и дождевой канализации.

Подрядчики расчищают территорию, переносят инженерные сети и готовят основу для будущей инфраструктуры.

До ввода стоянки в эксплуатацию еще придется подождать, но начало уже сделано. Фото: Минразвития громад

Позитив для перевозчиков гарантируется

Новые стоянки помогут упорядочить поток коммерческого транспорта перед пунктами пропуска, уменьшить нагрузку на подъездные дороги и сделать ожидания границы более безопасной и комфортной.

Проект реализуют в рамках европейской программы Connecting Europe Facility (CEF) и инициативы "Пути солидарности ЕС– Украина". Евросоюз софинансирует работы – его доля оплаты составляет 50%.

В Украине планируют развивать подобные сервисные зоны и у других пунктов пропуска. Первую такую локацию уже обустроили возле Рени в Одесской области.

#Польша #Автособытие #Граница #Дороги #Новости