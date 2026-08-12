На границе с Польшей строят две огромные и долгожданные стоянки для грузовиков

ФОТО: Минразвития громад|
Это только начало работ, но старт удачный
Около "Равы-Русской" предусмотрено 270 паркомест, а возле "Краковца" – еще 200. Площадки предназначены для временной остановки грузовиков, отдыха водителей и ожидания перед пересечением границы.
О новых объектах для международного логистического процесса на оживленных магистральных направлениях идет речь в релизе Минразвития.
Не просто стоянка
Новые локации должны стать полноценными зонами ожидания. Здесь обустроят дорожное покрытие, освещение, тротуары, полосы въезда и выезда, дорожные знаки и ограждения.
Для водителей предусмотрены санитарно-бытовые помещения, водоснабжение и водоотвод. На площадке возле "Краковца" уже выполняются работы по обустройству скважин и дождевой канализации.
Подрядчики расчищают территорию, переносят инженерные сети и готовят основу для будущей инфраструктуры.
До ввода стоянки в эксплуатацию еще придется подождать, но начало уже сделано. Фото: Минразвития громад
Позитив для перевозчиков гарантируется
Новые стоянки помогут упорядочить поток коммерческого транспорта перед пунктами пропуска, уменьшить нагрузку на подъездные дороги и сделать ожидания границы более безопасной и комфортной.
Проект реализуют в рамках европейской программы Connecting Europe Facility (CEF) и инициативы "Пути солидарности ЕС– Украина". Евросоюз софинансирует работы – его доля оплаты составляет 50%.
В Украине планируют развивать подобные сервисные зоны и у других пунктов пропуска. Первую такую локацию уже обустроили возле Рени в Одесской области.