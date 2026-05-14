На границе задержали Mercedes с двумя VIP-пассажирами со Львовщины: оба то ли путешествовали, то ли убегали

Обоих фигурантов задержали фактически "на выезде". По данным Управления СБУ и прокуратуры Львовской области, 35-летняя директор одной из центральных больниц Львовщины вместе с медсестрой организовали схему оформления фиктивных инвалидностей военнообязанным.

Следствие считает, что за 9,5 тысяч долларов медики готовили пакет поддельных документов с вымышленными диагнозами.

Изъяли роскошные авто и крупные суммы наличных

Справки передавали на рассмотрение экспертной комиссии, которая принимала решение об установлении III группы инвалидности сроком на год. Такой статус позволял мужчинам избегать мобилизации.

Изъяли наличные и элитный автопарк в медикини только одного небольшого райцентра, которых в Украине 136.



Во время обысков у фигуранток изъяли медицинскую документацию, черновые записи, более 270 тысяч долларов, около 35 тысяч евро и более 800 тысяч гривен. Также правоохранители изъяли несколько дорогих автомобилей.

Обеим медработницам уже сообщено о подозрениях по статьям о препятствовании деятельности ВСУ и получения неправомерной выгоды.

Задержание возле границы

Параллельно правоохранители задержали руководителя одного из коммунальных предприятий Самбора, которого подозревают в попытке дать взятку должностному лицу. Об этом, в частности, сообщает Lviv.Media.

Мужчину вместе со спутницей остановили недалеко от пункта пропуска на выезде из Украины. Передвигались они на элитном Mercedes S-Class, который, по данным местных медиа, отсутствует в декларации чиновника.



Следствие считает, что руководитель КП пытался "решить вопрос" об избежании ответственности за нарушения в сфере автомобильного транспорта и дорожного хозяйства.

На видео задержания, что появилось в соцсетях, рядом с руководителем КП заметили и директора больницы – вероятную фигурантку дела о фейковых инвалидности.

И это еще не все

В СБУ заявляют, что проверяют возможную причастность к "медицинской" схеме и других лиц, в частности руководителя одного из коммунальных предприятий и его брата. Его фамилия, как и врача-руководителя, не указана.