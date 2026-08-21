На эту операцию с асфальтом водителю 25-тонного самосвала требуется всего 60 секунд

В общей сложности более 7 км этого участка дороги уже имеют два слоя асфальтобетонного покрытия. При этом 3,7 км были заасфальтированы еще в 2021 году до начала полномасштабной войны, а после операционного восстановления проекта летом этого года добавилось еще более 3,5 км.

О положении дел на строительстве дороги рассказала на своей ФБ-странице пресс-служба компании "Автомагистраль-Юг", что ведет эти работы.

25 тонн асфальта – за одну минуту

Для укладки покрытия дорожники используют асфальтоукладчик Vögele Super 2100-3 и перегружатель Vögele MT 3000-2 PowerFeeder. Он обеспечивает непрерывную подачу горячей смеси к составителю, благодаря чему удается избегать температурных перепадов, расслоения материала и технологических дефектов.

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При этом 25-тонный самосвал разгружается всего за 60 секунд. Такая организация позволяет поддерживать стабильную подачу смеси и получать ровное дорожное полотно без лишних стыков и неровностей.

Асфальтобетонную смесь производят непосредственно на заводе компании Marini TOP Tower 3000. Его производительность составляет 240 тонн в час.

Взяты хорошие темпы и к концу года здесь движение с некоторыми ограничениями уже будет открыто. Фото: Автомагистраль-Юг

Что происходит с Н-31

Вторая очередь Н-31 – это около 30 км дороги от канала Днепр– Донбасс до границы с Полтавской областью. Транспорт продолжает пользоваться по старой узкой дороге через населенные пункты.

Особенно сильно разрушает тяжелый транспорт, что создает дополнительные риски для местных жителей.

Еще в 2021 году на новой трассе успели выполнить значительный объем работ: сформировали земляное полотно, произвели выемки глубиной до 12 метров, отсыпали более 1,4 млн. кубометров грунта, смонтировали большинство водопропускных труб и начали строительство путепроводов.

Также было подготовлено 6,9 км слоев основания и 5,2 км нижнего и среднего асфальтобетонного покрытия.

Когда транспорт пойдет по новой дороге

Теперь строительство возобновили. Параллельно с земляными работами и укладкой асфальта достраиваются тоннели для местного сообщения, возводятся искусственные постройки. Также строители производят гидроизоляцию водоотводных труб и устанавливают бортовой камень.

При существующем темпе работ рассматривается возможность уже к концу года частично открыть движение второй очередью Н-31 – правда, с определенными ограничениями.