На эту операцию с асфальтом водителю 25-тонного самосвала требуется всего 60 секунд

ФОТО: Автомагистраль-Юг|
Орошение свежего асфальта в летнюю жару стало нормой - дорога нуждается в уходе
В общей сложности более 7 км этого участка дороги уже имеют два слоя асфальтобетонного покрытия. При этом 3,7 км были заасфальтированы еще в 2021 году до начала полномасштабной войны, а после операционного восстановления проекта летом этого года добавилось еще более 3,5 км.
О положении дел на строительстве дороги рассказала на своей ФБ-странице пресс-служба компании "Автомагистраль-Юг", что ведет эти работы.
25 тонн асфальта – за одну минуту
Для укладки покрытия дорожники используют асфальтоукладчик Vögele Super 2100-3 и перегружатель Vögele MT 3000-2 PowerFeeder. Он обеспечивает непрерывную подачу горячей смеси к составителю, благодаря чему удается избегать температурных перепадов, расслоения материала и технологических дефектов.
При этом 25-тонный самосвал разгружается всего за 60 секунд. Такая организация позволяет поддерживать стабильную подачу смеси и получать ровное дорожное полотно без лишних стыков и неровностей.
Асфальтобетонную смесь производят непосредственно на заводе компании Marini TOP Tower 3000. Его производительность составляет 240 тонн в час.
Взяты хорошие темпы и к концу года здесь движение с некоторыми ограничениями уже будет открыто. Фото: Автомагистраль-Юг
Что происходит с Н-31
Вторая очередь Н-31 – это около 30 км дороги от канала Днепр– Донбасс до границы с Полтавской областью. Транспорт продолжает пользоваться по старой узкой дороге через населенные пункты.
Особенно сильно разрушает тяжелый транспорт, что создает дополнительные риски для местных жителей.
Еще в 2021 году на новой трассе успели выполнить значительный объем работ: сформировали земляное полотно, произвели выемки глубиной до 12 метров, отсыпали более 1,4 млн. кубометров грунта, смонтировали большинство водопропускных труб и начали строительство путепроводов.
Также было подготовлено 6,9 км слоев основания и 5,2 км нижнего и среднего асфальтобетонного покрытия.
Когда транспорт пойдет по новой дороге
Теперь строительство возобновили. Параллельно с земляными работами и укладкой асфальта достраиваются тоннели для местного сообщения, возводятся искусственные постройки. Также строители производят гидроизоляцию водоотводных труб и устанавливают бортовой камень.
При существующем темпе работ рассматривается возможность уже к концу года частично открыть движение второй очередью Н-31 – правда, с определенными ограничениями.