Украинские производители автотранспорта показали новинки: заметки с выставки ComAutoTrans

Транспортный форум заметно добавил новых участников и вырос по масштабу отдельных брендов. Значительно мощнее по арендованным площадям под подиумы с выставленной техникой выступили сразу три украинских производителя – представитель автобусов TEMSA и грузовиков Daewoo Trucks компания "Авто-Регион" из пригорода Киева, автосборочное предприятие "Кобальт" из Харькова и ведущий производитель "Будшляхмаш" из Броваров Киевской области.

Впрочем, преуменьшать знаковый статус других производителей не стоит, поскольку экспозиции дилеров, дистрибьюторов и производственных компаний также были многолюдными, хотя и занимали меньшие площади.

Поэтому редакция Авто24 запланировала цикл информационных материалов с выставки о самых интересных и актуальных новинках техники, в частности с акцентом на локализацию производственных процессов и продукцию, сделанную в Украине.

Локализация стимулирует производство

Скажем, Кременчугский завод коммунальной техники "Альфатекс" выставил в павильоне только три свои новинки и еще одну машину на открытой площадке. Однако все четыре специализированные автомобили обозначены стикером "Сделано в Украине", что свидетельствует о локализации производства уже на уровне более 30%.

На выставке показали автокран на шасси Dayun CGC 1140 грузоподъемностью 10 тонн и автогидроподъемник CTE ZED 25 на шасси CGC 1100 с рабочей высотой 24 метра. Обе машины сложные в производстве, однако предприятие уже уверенно освоило этот процесс.

Экспозиции компании "Альфатекс". На первом фото илососная машина АТ МВ-07-04 на ходовой базе Dayun CGC 1210

Не менее технологичны аварийная мастерская для мобильных бригад на базе CGC 1060 и илососная машина на платформе CGC 1210 с девятикубовой цистерной – их производство также успешно налажено.

Как рассказал Авто24 региональный менеджер по продажам Игорь Тимошенко, полный цикл производства крановых машин в среднем занимает до 45 календарных дней.

Курс на рост локализации не только делает спецтехнику дешевле для потребителей, но и стимулирует развитие рынка труда и поддерживает рабочие места.

Отечественное производство набирает вес

Эта тема стала одной из ключевых и во время панельной дискуссии "Украинская техника: стратегия государства и решения для автопарков", где видное место отвели именно развитию отечественного производства.

Панельная дискуссия по вопросам государственной стратегии в поддержке отечественного производителя. Фото: Дмитрий Кисилевский, ФБ-страница

В представленном недавно "Каталоге украинской техники для громад" уже указано 325 позиций от 41 производителя из 14 областей Украины.