Дорогу в Польшу расширяют, а в Молдове строят объезды мостов: что меняется на трассах

На украинском объекте дорожники перешли на двухсменный режим, а на молдавском – начали обустраивать временные объезды у мостов.

Об этом рассказывает пресс-служба "Автомагистраль-Юг" на своей ФБ-странице.

М-09: дорожники работают в две смены

На участке М-09 (дорога Тернополь - Рава-Руська) от села Воля-Высоцкая в пункт пропуска на государственной границе с Польшей протяженностью 33,4 км работы теперь ведутся в две смены.

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Сейчас дорожники устраивают слой основания из щебеночно-песчаной смеси С7, укрепленной цементом М20, а также асфальтобетонные слои – нижний толщиной 10 см и верхний из ЩМА-15 толщиной 5 см.

Задание – до конца года завершить асфальтобетонные работы на всех участках.

На этом объекте бригады работают посменно круглосуточно и без выходных. Фото: "Автомагистраль-Юг"

Что изменится на трассе

Проект подразумевает не просто замену покрытия. За пределами населенных пунктов М-09 расширяют с добавлением еще одной полосы движения. У остановок, перекрестков и примыканий появятся переходные скоростные полосы.

Также полностью заменяют дорожное основание, обустраивают систему водоотвода, тротуары, велодорожки и шумозащитные экраны.

Отдельный масштабный блок – искусственные сооружения: шесть мостов должны быть перестроены, четыре из них заменят бетонными трубами, а также обустроят кольцевую развязку.

М-09 является одним из ключевых маршрутов между Киевом и Варшавой и входит в сеть TEN-T. Во время войны значение этой дороги возросло из-за увеличения транспортной погрузки.

В Молдове перестраивают шесть мостов

Параллельно украинская компания работает на 42-километровом молдавском участке R-34 между Кагулом и Кантемиром. Здесь реконструкция дороги предполагает перестройку сразу шести мостов.

Четыре новых перехода построят на месте старых построек, еще одно – рядом с действующим мостом. Это позволит спрямить трассу на участке, где сейчас он имеет поворот почти на 90 градусов. Еще один мост реконструируют с усилением конструкций и расширением проезжей части.

Это уже не первый объект в Молдове и, вероятно, не последний – хорошая репутация в тендерах оборачивается новыми подрядами. Фото: "Автомагистраль-Юг"

Зачем нужны временные объезды

Чтобы строить новые мосты без полного перекрытия движения, на двух переходах уже устраивают временные объезды. На участке, где новый мост строится рядом с действующим, дорожники завершили забивание железобетонных свай и перешли к обустройству ростверков.

Новые мосты будут иметь по три прогона вместо двух, а их общая ширина составит 12 метров: 8 метров будет приходиться на проезжую часть и по 2 метра – на тротуары с каждой стороны. Пропускную способность конструкций увеличат в несколько раз в соответствии с современными нормативами.