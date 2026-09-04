На маршрутах из Бучи в Ирпень и Киев будут ездить низкопольные автобусы из Франции

Транспорт в Киевскую область передал французский регион Иль-де-Франс. Это уже вторая партия: раньше Буча получила четыре автобуса, поэтому теперь у громады есть девять таких машин. Их эксплуатирует КП "Бучатранссервис".

Автобусы полностью низкопольные и приспособлены для людей с инвалидностью, пассажиров на колесных креслах и родителей с детскими колясками. Их планируют использовать для развития коммунальной транспортной сети, в частности, сообщение Бучи с Ирпенем и Киевом.

Что это за автобусы

На обнародованных фотографиях видны Heuliez GX 337 – 12-метровые городские автобусы известного французского производителя автобусов Heuliez Bus, входящего в состав Iveco Group. Они еще недавно работали на маршрутах RATP в Париже и пригородах.

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Техника имеет хорошее техническое состояние, функцию наклона пола к канту тротуара на остановках, привлекательный моторесурс и комфортные салоны с всесезонными климатическими системами.

В общей сложности Иль-де-Франс отправит 260 автобусов для Киевской области и 140 – для Черниговской. Фото: Бучатранссервис

Пассажирские машины оснащены 6,7-литровым шестицилиндровым двигателем FPT Tector 7 мощностью 286 л. и максимальным крутящим моментом 1000 Нм. Для этой версии используется автоматическая коробка передач.

Автобус имеет длину 12,06 м, две пассажирские двери, 27 сидячих и 55 стоячих мест. Полная емкость зависит от конкретной компоновки салона.

А нам во время вызовов не до электробусов

Интересно, что автобусы GX 337 во Франции поэтапно выводятся из эксплуатации, уступая место электробусам. Поэтому часть бывших машин Île-de-France теперь получает вторую жизнь в украинских городах.

Всего в рамках партнерства Киевщина уже получила от французских партнеров 60 автобусов (см. видео ниже).