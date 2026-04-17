На обочинах дорог Одесской области годами работала теневая сеть заправок: чем это все закончится

В ходе досудебного расследования было выяснено, что житель Березовского района наладил работу нескольких нелегальных АЗС без лицензий и регистрации бизнеса. Об этом говорится в релизе территориального управления Бюро экономической безопасности.

Детективы задокументировали, что мужчина закупал топливо неизвестного происхождения по заниженным ценам и продавал его через самовольно установленные заправочные пункты.

Где работали нелегальные заправки

Заправочное оборудование, резервуары и колонки размещали прямо на придорожных территориях. С трассы – рукой подать. Это были удобные для продажи места.

Подпольные АЗС действовали сразу в нескольких населенных пунктах:

город Березовка;

город Арциз;

поселок Доброслав;

поселок Бессарабское;

село Буялык.

Масштабы схемы

Все нелегальные АЗС демонтированы. Общая стоимость изъятого имущества составляет 5,6 млн грн. На него наложен арест для возмещения убытков государству.

Во время санкционированных обысков правоохранители изъяли:

почти 30 тонн топлива (дизель, бензин, сжиженный газ);

топливораздаточные колонки;

резервуары и вспомогательное оборудование.

Что грозит фигуранту

Мужчине объявлено подозрение по ч. 1 ст. 204 УК (незаконный оборот подакцизных товаров). Обвинительный акт уже направлен в суд.

Эта статья направлена на борьбу с контрафактом и нелегальным оборотом подакцизной продукции. В общем, ч. 1 предусматривает мягкие меры, обычно это штраф в размере 5-10 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (85-170 тыс. грн) с конфискацией и уничтожением незаконной продукции.

За какое время можно "отбить" сумму штрафа

Здесь постоянной величины нет. Однако мониторинг Авто24 показал, что по состоянию на апрель 2026 года небольшая частная АЗС на трассе в Украине в среднем может продавать топлива на сумму от 140 000 до 350 000 гривен в сутки.

Однако этот показатель сильно зависит от трафика, поскольку интенсивность движения на конкретном участке дороги является основным фактором выручки.

Не следует забывать о сезонных пиках

Относительно Одесской области, то этот регион в большем выигрыше, чем скажем, Житомирщина или Хмельницкая область. Если такая автозаправка стоит где-то на дороге с северного направления на юг, то в сезон летнего отдыха на тамошние АЗС не успевают подвозить топливо.

Поскольку, украинская судебная система довольно лояльна к уголовным производствам по незаконному бизнесу с топливом, в том числе контрафактным, то ловкие дельцы даже после подобных судебных решений восстанавливают свой нелегальный бизнес. Как выяснила редакция Авто24 в ТУ БЭБ Одесской области, там такие примеры уже фиксировались.

Коллаж: Валентин Ожго, Авто24