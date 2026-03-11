На ремонт дорог Украина берет кредит 134 млн евро на ремонт дорог

Верховная Рада рассмотрит законопроект №0368 о ратификации финансового соглашения с Европейским инвестиционным банком, пишет sud.ua. Документ предусматривает привлечение кредита в размере 134 млн евро для восстановления автомобильных дорог и транспортной инфраструктуры.

Финансовое соглашение с ЕИБ было подписано 10 июля 2025 года в Риме. Законопроект должен обеспечить прохождение внутригосударственных процедур, необходимых для вступления документа в силу.

На что пойдут средства

Займ Европейского инвестиционного банка предусматривает финансирование нескольких ключевых направлений:

реконструкцию и развитие основных экспортных маршрутов

консультационные услуги по надзору за проектами и софинансирование в рамках программы "Механизм Соединения Европы"

срочное восстановление и капитальный ремонт поврежденной дорожной инфраструктуры

Реализация проекта направлена прежде всего на восстановление важных транспортных связей Украины со странами ЕС, в частности с Польшей и Румынией.

Как будут выплачивать кредит

Согласно условиям финансового соглашения, кредит может быть предоставлен в виде восьми траншей. Каждый транш будет составлять не менее 10 млн евро. Первый транш при этом не может превышать 13,4 млн евро.

Процедура получения средств предусматривает несколько этапов:

Украинские чиновники подают запрос на получение транша

Европейский инвестиционный банк в течение пяти рабочих дней направляет предложение выборки

Уполномоченное лицо украинской стороны подписывает акцепт и отмечает счет, на который будут перечислены средства

Каждый транш будет зачисляться на специальный счет, открытый для реализации проекта восстановления транспортных сетей.

Ожидаемый эффект

Реализация программы должна помочь восстановить ключевые транспортные коридоры, повысить устойчивость логистических цепей и способствовать экономическому восстановлению.

Законопроект не предусматривает изменений в действующие нормативно-правовые акты, а полученные средства не требуют дополнительного финансирования из государственного или местных бюджетов.