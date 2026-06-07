На сколько вырастет стоимость топлива с 1 июля и какие риски для авто

С 1 июля обязательное содержание спирта в бензине марки А95 составит не менее 7%. Об этом во время выступления на конференции Petroleum Ukraine. Warsaw'26 напомнил Ярослав Старовойтенко, президент Нефтегазовой ассоциации Украины, пишет enkorr.ua.

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По словам Старовойтенко, компании активно готовятся к вступлению в силу нормы. Подготовку к 1 июля подтвердил и Сергей Стоянский, директор департамента снабжения и оптового сбыта нефтепродуктов ОККО.

“Эта инициатива об изменении количества добавления биоэтанола в бензин с более 5% до более 7% пошла на пользу. 7% биоэтанола – это не 7% по биокомпонентам, но все равно это приближено к европейским нормам”, - отмечал Стоянский.

На сколько подорожает топливо

Из-за высокой стоимости биоэтанола по сравнению с бензином добавление первого приведет к росту стоимости топлива. Об этом заявил владелец и CEO UPG Владимир Петренко во время форума Energy Finance в Киеве. По его словам, переход к бензинам с 7–10% биоэтанола может добавить примерно 4 грн к стоимости одного литра топлива.

“Спиртовой бензин с 5% биоэтанола на 2 грн/л дороже, чем обычный. Я ожидаю, что это будет примерно плюс 4 грн к цене, если будет 10% биоэтанола”, - отметил Петренко.

Технические риски для автомобилей

Разбавленное спиртом топливо безопасно для новых автомобилей, но может нанести вред старым автомобилям.

В зоне повышенного риска – преимущественно старые авто, которые приспособлены для использования чистого бензина. Если в них заливать спиртовую смесь возможны следующие неисправности:

Разрушение резины и пластика. Спирт является агрессивным химическим растворителем. Он постепенно разъедает, высушивает и разрушает:

Резиновые уплотнители и прокладки.

Топливные шланги и магистрали.

Пластиковые детали топливной системы.

Автомобили, выпущенные после 2000–2002 годов, уже имеют устойчивые к спирту материалы. Больше всего страдают старые машины.

Ускоренная коррозия бака. Этанол имеет высокую электропроводность, что может провоцировать гальваническую и химическую коррозию. Металлические стенки топливного бака, элементы топливного насоса и рампы подвергаются ржавчине значительно быстрее, чем при использовании чистого бензина.

В большинстве современных авто баки пластиковые, поэтому эта проблема для них неактуальна.

Впитывание влаги и расслоение горючего. Спирт гигроскопичен - он активно притягивает и поглощает влагу из воздуха. Это приводит к расслоению смеси при длительном хранении в баке или канистре спирт насыщается водой и отделяется от бензина, выпадая в осадок на дно.

Если автомобиль стоит без движения несколько недель или более – это уже зона риска. Если топливный насос закачает этот нижний водяно-спиртовой слой, двигатель просто не заведется (особенно во время морозов или сырой осени).

Засорение топливной системы. Благодаря своим моющим свойствам, спирт быстро растворяет и смывает старые многолетние отложения, смолы и грязь со стенок топливного бака. Вся эта грязь поднимается и забивает топливный фильтр и топливные форсунки (инжекторы).

Повышенный расход топлива и потеря мощности. Теплота сгорания этанола примерно на 30% ниже, чем у чистого бензина. Из-за этого энергоэффективность топлива падает, и расход топлива возрастает (на 3–7% в зависимости от концентрации спирта). Снижается динамика разгона авто, машина может ехать хуже. Это касается как новых, так и подержанных авто.

Почему бензин разбавляют спиртом